Panamá/Canadá y Bosnia y Herzegovina repartieron puntos en un intenso duelo del Grupo B del Mundial 2026 disputado en Toronto. Los balcánicos sorprendieron abriendo el marcador al minuto 21 con gol de Jovo Lukic, cuando Canadá parecía controlar el partido. En la segunda mitad, los locales salieron con mayor ímpetu, generando llegadas por las bandas y en balón parado, pero sin la claridad necesaria para encontrar el empate.

La solución llegó desde el banquillo. El entrenador Jesse Marsh apostó por Cyle Larin al minuto 76 y el delantero tardó apenas dos minutos en cambiar la historia con un golazo que se clavó en el fondo de las redes para el 1-1. Canadá siguió en busca del triunfo pero el reloj fue su peor enemigo, terminando el partido con un punto para cada selección. Los locales tendrán su próximo compromiso el 19 de junio ante Catar, mientras que Bosnia enfrentará a Suiza el 18 de junio.