Béisbol Mayor 2026 resultado| Colón vs Veraguas: cae el último equipo invicto del campeonato nacional

Sintoniza el partido Panamá Metro vs Colón, el sábado 21 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Colón le propinó a Veraguas su primera derrota del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor al superarle este jueves, por pizarra de 6 carreras a 3, en un juego realizado en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Los 'Indios' veragüenses ganaban por pizarra de 3 carreras por 0 hasta que los 'Correcaminos' colonenses tomaron la delantera con cuatro anotaciones en la parte alta del sexto episodio.

Jorge Bishop conectó un doble productor de tres carreras que igualó la pizarra. Luego, el propio Bishop anotó la cuarta 'rayita' tras un lanzamiento descontrolado de Severino González.

Un hit de Edgard Muñoz y un elevado de sacrificio de Jesús López en la novena entrada produjeron las dos anotaciones que sellaron la victoria colonense y que acabaron con el invicto de Veraguas.

Gabriel Ramos lanzó un episodio y un tercio sin permitir imparables ni carreras y propinó un ponche para acreditarse el triunfo.

Israel Mendoza cargó con la derrota al tolerar siete inatrapables y cuatro anotaciones, dio seis ponches y dos bases por bolas en una apertura de cinco episodios y un tercio.

Te puede interesar: Panamá Open 8 2026| El frontenis se vestirá de gala con el evento internacional

Germain Ruiz conectó dos hits en tres y anotó una carrera por Colón. Jorge Bishop de 4-2 con dos anotadas y dos remolcadas y Víctor Moscote de 4-2 con una anotada.

Por Veraguas, Álvaro Guevara de 3-2 con una carrera anotada. Miguel Atencio de 4-2 con una anotada y Erick Mordock de 4-1 con una empujada.

Te puede interesar: Panamá cae ante el poder de México en Ronda Final de Clasificatorio Concacaf al Mundial Femenino Sub-17 2026