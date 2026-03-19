EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Panamá Metro vs Herrera: partido de la jornada 6 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Los equipos de Panamá Metro y Herrera se enfrentan en partido de la sexta jornada del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor que se juega en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo y que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Estas son las alineaciones para este encuentro:

Ambos equipos vienen de perder sus juegos anteriores. Los metropolitanos cayeron ante Los Santos, por 3 carreras a 2, y los herreranos sufrieron un descalabro frente a Colón en 10 episodios, por 4 a 3.

La victoria será un impulso importante para el que la consiga en momentos en que nos acercamos a la mitad del calendario de la etapa regular.

Sigue las acciones de este juego a través de este minuto a minuto. También tendremos informes de los siguientes juegos.

Panamá Oeste vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Coclé vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Panamá Este vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Darién vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Colón vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Estado de los equipos

Veraguas: 4-0*

Chiriquí: 4-1

Panamá Metro: 3-2

Panamá Oeste: 3-2

Coclé: 3-2

Darién: 2-1 *

Herrera: 2-2 *

Bocas del Toro: 2-3

Los Santos: 2-3

Colón: 2-3

Panamá Este: 1-4

Chiriquí Occidente: 0-5

*: Tiene partidos pendientes

Jornada anterior

Panamá Este 0-3 Bocas del Toro

Tres carreras, en la parte baja del séptimo episodio, bastaron para que los 'Tortugueros' bocatoreños vencieran a los del Este en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Pedro Torres lanzó siete episodios en los que permitió ocho imparables, dio seis ponches y una base por bola para acreditarse el triunfo. La derrota fue para Brian Gavidia.

Héctor Rayo conectó un hit en dos turnos y anotó una carrera por Bocas del Toro. Melvin Novoa de 3-1 con una anotada y Carlos Sánchez de 3-1 con una anotada y una remolcada.

Por Panamá Este, Joel Lewis y Joey Wood de 3-2 cada uno. Jordan Jiménez de 4-2.

Coclé 3-1 Chiriquí Occidente

Los coclesanos sumaron su tercera victoria del certamen al imponerse a los occidentales en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Rafael Rodríguez fue el lanzador ganador al tolerar dos incogibles y no recibir carreras con un ponche propinado en tres episodios como relevo. El descalabro fue para Cristopher Santos.

Omar Oses bateó de 3-2 por Coclé. Jorge García de 3-1 con una carrera anotada y Luis Castillo de 3-1 con una anotada.

Por Chiriquí Occidente, Luis Samudio de 3-2 con una carrera impulsada. Alexander Chávez de 4-2 con una anotada y Rodrigo Santamaría de 2-1.

Panamá Metro 2-3 Los Santos

Una producción de tres carreras, en la parte baja del sexto episodio, propiciaron la segunda victoria de los santeños en el certamen la que consiguieron ante los metropolitanos en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Ismael Velasco se apuntó la victoria al permitir cuatro imparables y dos carreras, dio un ponche y cuatro bases por bolas. En tanto que Enrique Saldaña se acreditó la derrota.

Kevin Ballesteros de 4-2 con una carrera anotada y una empujada por Los Santos. Joaquín Concepción de 4-1 con una anotada y Emanuel Aldobán de 4-1.

Por Panamá Metro, José Aparicio de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada. Luis Rivera de 4-1 con una anotada y Joshua Cedeño de 4-1.

Colón 4-3 Herrera (Finalizado en 10 episodios)

Edgard Muñoz anotó la carrera que le representó la victoria a los 'Correcaminos' colonenses sobre los herreranos en un partido realizado en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo que se definió en 10 episodios.

Zahir Zúñiga se acreditó la victoria tras una labor de cuatro entradas en las que no permitió hits ni carreras y propinó cuatro ponches. La derrota fue para Alexander López.

Víctor Moscote bateó de 3-1 con una carrera anotada por Colón. Jorge Bishop de 3-1 con una empujada y Jhadiel Santamaría de 4-1 con una anotada.

Por Herrera, Kristyan Puyol de 2-1 con dos carreras remolcadas. Jean Carlos Ho de 3-1 con una anotada y Juan Alonso de 4-1, un cuadrangular, con una anotada y una empujada.

Panamá Oeste 7-8 Chiriquí

Los chiricanos superaron a los 'Vaqueros' de Oeste en el estadio Kenny Serracín de David.

Joans Montenegro realizó un relevo de cuatro episodios en los que permitió cinco hits y no anotó carreras con dos ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador. La derrota fue para Miguel Gómez.

Luis Jordán pegó de 3-2 con dos carreras empujadas por Chiriquí. Jhony Santos de 4-2 con una anotada y Erasmo Caballero de 3-1, un cuadrangular, con una carrera anotada y cuatro impulsadas.

Por Panamá Oeste, Benjamín Bailey de 5-4 con dos carreras anotadas y dos remolcadas. Carlos Bethancourt de 3-2 con una anotada y Arod McKenzie de 4-2, un cuadrangular, con una anotada y dos empujadas.

Darién vs Veraguas (Pospuesto)

El juego entre darienitas y veragüenses no se pudo realizar debido a la lluvia que cayó sobre la ciudad de Santiago, donde está ubicado el estadio Omar Torrijos.

Este es el segundo encuentro que se le pospuso a Darién en lo que va del certamen.