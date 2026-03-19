Panamá cae ante el poder de México en Ronda Final de Clasificatorio Concacaf al Mundial Femenino Sub-17 2026

Las panameñas afrontaban a su segundo rival en la instancia que tiene como sede el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela.

Costa Rica/La Ronda Final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 continuó con una victoria de México por 6-1 ante Panamá en el Grupo C el jueves en la Cancha #2 de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela, Costa Rica.

María Pérez abrió el marcador para México al 28’ con un espectacular disparo con efecto desde fuera del área.

Dafne Sánchez amplió la ventaja para el Tricolor al 31’ con un potente remate desde el costado derecho del área.

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La capitana de Panamá, Cristabella Ríos, descontó al 40’ con un remate de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Gabriela Rodríguez.

Vanessa Paredes devolvió la ventaja de dos goles a México al 45’ con un cabezazo al centro del arco tras un tiro de esquina. Sánchez dio la asistencia en la jugada.

La suplente Naomi Rojo anotó al 69’, recortando desde la banda izquierda antes de definir con un disparo de larga distancia.

Citlalli Reyes marcó dentro del área al 73’ tras una jugada individual. Ixchel Alehna Uscanga cerró la goleada al 77’ con un potente remate desde fuera del área.

La actividad del Grupo C concluirá el domingo 22 de marzo. México se enfrentará a Costa Rica en un duelo decisivo por el primer lugar, mientras que Panamá jugará ante Jamaica.

Información de Concacaf