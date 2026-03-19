Béisbol de Pequeñas Ligas resultados| Chiriquí vs Panamá Oeste: así fue la doble jornada de la serie final del Campeonato Nacional Infantil 2026

El emparejamiento por el boleto a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas llega a un punto culminante.

Panamá/Los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste deberán jugar un partido más para determinar al campeón nacional de béisbol infantil y representante panameño a la próxima Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Este jueves se realizaron los dos primeros encuentros de la serie final del 50 Campeonato Nacional de Béisbol Infantil y ambos equipos se llevaron una victoria.

En el primer encuentro, los del 'West' salieron airosos en ocho episodios, por 3 carreras a 2.

Jenkarick Osorio fue el lanzador ganador tras una faena de tres episodios y un tercio en los que toleró dos imparables y dos carreras con dos ponches y una base por bola. La derrota la cargó Dominic Saavedra.

Armando Stanziola destacó a la ofensiva de Panamá Oeste con dos hits en dos turnos.

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Juego 2

Posteriormente los chiricanos se desquitaron con un triunfo por marcador de 8 carreras a 7.

Jadhier Rivera se apuntó la victoria al lanzar tres entradas y dos tercios en los que toleró cuatro inatrapables y una carrera con dos ponches propinados y una base por bola otorgada. En tanto que Lucas Gutiérrez se quedó con el descalabro.

Obed Fuentes pegó dos hits en tres oportunidades y produjo dos anotaciones por Chiriquí. Además Lucas Olmos conectó un cuadrangular productor de dos anotaciones.

Partido decisivo

El tercer encuentro de la serie se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 9:00 a.m. en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz. Ese es el mismo escenario de los dos juegos anteriores.

El ganador del tercer encuentro se coronará campeón nacional infantil y representará a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se realizará en Williamsport, Pensilvania, del 19 al 30 de agosto de 2026.

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