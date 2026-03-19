Panamá Open 8 2026| El frontenis se vestirá de gala con el evento internacional

Panamá recibe a la élite del frontenis en el torneo cuya sede serán las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia.

Panamá/Panamá será escenario de intensas batallas en las instalaciones de la Sociedad Española de Beneficencia en el Torneo Internacional de Frontenis "Panama Open 8" con la participación de países invitados que buscarán llevarse los máximos galardones en las categorias A, B, C, Máster y Femenino.

El evento deportivo de alto rendimiento se realizará del lunes 23 al sábado 28 de marzo y contará con representaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá con exponentes que tendrán sostenidas batallas protagonizadas por jugadores en jornadas reservada para parejas en superficie de 20 metros.

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Carlos Ortega, presidente del comité organizador manifestó que "la modalidad es la misma que históricamente se ha disputado en Panamá en los últimos años, robustecida en una competición creciente".

Este certamen, tendrán programadas las finales este sábado 28 de marzo en todas las divisiones.

La delegación panameña registra por catorce duplas: Dayron Mateo/Javier López y Tomás Abraham/José Ayon en Primera Categoría (A). Mientras que la rama femenina es integrada por Marina González/Marilú González

En tanto, Ernesto Alemán/Rolando Ortiz conforman equipo de la Segunda Categoría (B). Jaime Chong/Alexis Rodríguez; Juan Manuel Casares/Omar Rodríguez; Javier Méndez/Oscar Gómez; Henry Pozo/Jorge Sauders; Carlos Ortega/Arnulfo Suárez; Alfonso Fong y Jorge Solís padre e hijo, componen la Tercera Categoría (C). Enrique Sansón y Carlos Ortega competirán en la Máster.

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Concepto

El frontenis es una disciplina de raqueta que combina elementos del tenis y el squash, y se practica en una cancha especial conocida como frontón. En este deporte, los jugadores golpean una pelota de goma contra una pared frontal con el objetivo de dificultar la devolución del rival y ganar el punto.

La modalidad puede disputarse de forma individual (uno contra uno) o en parejas, siendo esta última la más común en competencias oficiales. El juego inicia con un saque, en el que la pelota debe impactar primero la pared frontal y caer dentro del área válida. A partir de ese momento, los jugadores intercambian golpes, devolviendo la pelota antes de que esta bote dos veces en el suelo.

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Durante el desarrollo del punto, es obligatorio que la pelota golpee la pared frontal antes de cualquier otra superficie válida. El punto se pierde cuando un jugador no logra devolver la pelota correctamente, permite un doble bote, la envía fuera de los límites o no alcanza la pared frontal.

El sistema de puntuación varía según el torneo, aunque comúnmente los partidos se disputan a un número determinado de puntos, como 15 o 20. Para la práctica del frontenis se utiliza una raqueta similar a la de tenis y una pelota de goma, cuyas características pueden variar dependiendo de la categoría.

Este deporte, ampliamente practicado en países de América Latina y Europa, continúa ganando popularidad por su dinamismo y exigencia física.

Nota de prensa