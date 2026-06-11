Panamá/La espera terminó y el mundo vuelve a reunirse para celebrar la máxima fiesta del fútbol. Desde el histórico Estadio Azteca, en la Ciudad de México, comenzan las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un espectáculo que promete música, cultura y momentos inolvidables.

La ceremonia contará con la participación de grandes estrellas internacionales encabezadas por Shakira y Burna Boy, intérpretes del himno oficial del torneo, además de artistas como Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

Sigue todos los detalles de esta histórica apertura a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM, en una cobertura especial que marcará el inicio de la fiesta más grande del planeta.

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