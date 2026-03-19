UEFA Europa League resultado | El Lyon de Endrick eliminado tras caer ante el Celta de Vigo

Cuarto en la Ligue 1 , el Lyon y su figura brasileña Endrick tendrán ahora que concentrase en acabar en el Top 4 de su campeonato.

Lyon, Francia/El Celta de Vigo eliminó al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League al ganarle 2-0 este jueves como visitante en el choque de vuelta de su eliminatoria, después del empate 1-1 de la ida en España.

Los lioneses quedaron muy heridos en el partido ante su público al verse con diez hombres desde el minuto 19 por la expulsión de Moussa Niakhaté por una fuerte entrada sobre Javi Rueda, que fue el autor del primer gol de los gallegos, en el minuto 61.

El Lyon resistió hasta el final con opciones de forzar la prórroga, pero sus esperanzas se diluyeron por completo cuando Ferran Jutglà puso el segundo para el Celta, ya en el 90+1, justo antes de que el Lyon sufriera otra expulsión, la del argentino Nicolás Tagliafico.

El Lyon se había clasificado a estos octavos de final como ganador del grupo único de 36 equipos de la fase regular, lo que había disparado las expectativas de poder luchar por un título que se esfuma ahora de repente.

Cuarto en la Ligue 1, el Lyon y su figura brasileña Endrick tendrán ahora que concentrase en acabar en el Top 4 de su campeonato para estar en la próxima Liga de Campeones.

El Celta, sexto en LaLiga española, se enfrentará en cuartos de final al Friburgo alemán, que este jueves goleó 5-1 al Genk belga para sellar su boleto a la antepenúltima ronda del segundo torneo UEFA de clubes.