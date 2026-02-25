Policía aprehende a ecuatoriana requerida por hurto de anillos de una joyería en Albrook

A la ciudadana de Ecuador se le vincula con un hurto de 88 anillos de 18 quilates, con una cuantía aproximada de 60 mil dólares.

Ciudad de Panamá/ La Policía Nacional aprehendió a una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, gracias a un intercambio de información con las autoridades de Ecuador.

La mujer ingresó a Panamá procedente de la ciudad de Guayaquil y mantenía una orden de aprehensión vigente por delitos contra el patrimonio económico.

La ciudadana es requerida por su presunta vinculación con un hurto perpetrado en una joyería ubicada en el Albrook Mall, hecho ocurrido el 10 de julio de 2025. En ese incidente fueron sustraídos 88 anillos de 18 quilates, con una cuantía aproximada de 60 mil dólares.

Te puede interesar: Vecinos de Calle Quinta en David reportan aumento de hurtos y vandalismo

Al momento de la aprehensión, a la ecuatoriana le fueron decomisados más de 9 mil dólares, equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con la investigación.

Por este caso, ya se mantienen tres personas de nacionalidad ecuatoriana con detención preventiva en el país, imputadas por los delitos de hurto agravado y asociación ilícita para delinquir. Estas personas fueron aprehendidas durante la Operación Andina, desarrollada el 24 de octubre de 2025.

Las investigaciones permitieron vincular a los aprehendidos con otros dos casos de hurto registrados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en el centro comercial Multiplaza Pacific.