Tarjetas estudiantiles: Autoridad de Tránsito inicia la entrega para el regreso a clases

Los puntos de entrega en la Línea 1 del Metro son: Albrook, 5 de Mayo, Iglesia del Carmen, Los Andes y San Isidro. En la Línea 2 del Metro, la distribución se realiza en Corredor Sur y Nuevo Tocumen.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició la entrega gratuita de 5.000 tarjetas estudiantiles para apoyar a los estudiantes que reinician el año escolar este lunes 2 de marzo.

Víctor Méndez, coordinador nacional de la ATTT, confirmó que las tarjetas estarán disponibles hasta agotar existencias en centros de atención especializados.

"La iniciativa que tiene la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre es para fortalecer ese compromiso para los estudiantes", señaló Méndez. Las tarjetas se entregan de lunes a viernes en un horario de 5:30 de la mañana a 7 de la noche en puntos ubicados dentro de las estaciones del Metro.

Requisitos para estudiantes

Para obtener la tarjeta gratuita, los estudiantes deben presentar el recibo de matrícula lectivo para el periodo 2026 y la cédula del estudiante o el certificado del Tribunal Electoral.

Méndez precisó que, una vez validada la documentación, "con eso es suficiente para ser otorgada la tarjeta como tal". No es necesario que los padres de familia acompañen al estudiante si la documentación está en regla.

El coordinador de la Autoridad de Tránsito recordó que, en años anteriores, la entidad ha entregado más de 30.000 tarjetas de forma gratuita. Sin embargo, advirtió que las unidades "se agotan en las primeras semanas", por lo que hizo un llamado a los padres y estudiantes para que se acerquen oportunamente a los centros de atención.

Una vez obtenida la tarjeta, los estudiantes pueden utilizarla de lunes a viernes, en un horario de 4 de la mañana a 8 de la noche, con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día. Méndez destacó que las tarifas con descuento para estudiantes son: 10 centavos en rutas troncales del Metrobús, 75 centavos en los corredores Norte y Sur, 17 centavos en la Línea 1 del Metro y 25 centavos en la Línea 2 del Metro.

Es importante resaltar que, aunque la tarjeta se obtenga antes del inicio de clases, su uso para beneficios estudiantiles aplica únicamente durante el periodo escolar, a partir del 2 de marzo. Además, en caso de deterioro o pérdida de la tarjeta, el costo de reposición será de $4.