Uso excesivo de audífonos pone en riesgo la audición de jóvenes, advierten expertos

Sandra Sánchez, representante de la Fundación Oír es Vivir, subrayó que en esta época muchos acudientes se enfocan en exámenes visuales, controles dentales o pruebas generales, pero raramente verifican la capacidad auditiva de los menores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, especialistas en salud auditiva reiteraron el llamado a padres de familia para que incluyan la evaluación del oído dentro de los chequeos médicos preventivos de sus hijos, una práctica que —advierten— suele pasarse por alto.

Sandra Sánchez, representante de la Fundación Oír es Vivir, subrayó que en esta época muchos acudientes se enfocan en exámenes visuales, controles dentales o pruebas generales, pero raramente verifican la capacidad auditiva de los menores. La especialista recordó que la fecha cobra especial relevancia en el marco del Día del Implante Coclear y de la proximidad del Día Mundial de la Audición, celebraciones que buscan reforzar la prevención y detección temprana de problemas auditivos.

Sánchez advirtió que la pérdida de audición suele desarrollarse de forma gradual y silenciosa, lo que dificulta su detección temprana. Desde la fundación se hizo un llamado especial a los padres para realizar evaluaciones auditivas antes del inicio del año lectivo, especialmente en niños en edad escolar.

Te podría interesar: Regreso a clases 2026: Gobierno ajustará inversión de carriles para mitigar tráfico vehicular el próximo lunes

Jóvenes, entre los más expuestos

La especialista señaló que la población entre 12 y 35 años se mantiene entre los grupos de mayor riesgo, principalmente por la exposición prolongada a ruidos intensos y el uso inadecuado de audífonos a alto volumen.

Como medida preventiva, recomendó aplicar la regla del 60/60: no más de 60 minutos diarios de uso de audífonos y a un volumen que no supere el 60 % de la capacidad del dispositivo. Entre los indicadores que deben alertar a los padres, mencionó:

Falta de respuesta a sonidos fuertes

Retraso en el habla en niños pequeños

Necesidad de subir excesivamente el volumen del televisor

Dificultad para seguir conversaciones

Tendencia al aislamiento social

En adultos, añadió, el entorno familiar suele ser el primero en notar cambios en la audición. Sánchez indicó que, según la experiencia de la fundación, se ha observado un leve aumento en la conciencia ciudadana sobre este tema, aunque principalmente impulsado por mujeres.

No obstante, insistió en que la población en general —incluidos los hombres— debe tomar mayor conciencia sobre la importancia de los controles auditivos periódicos.

En el marco de las campañas de concienciación, la Fundación Oír es Vivir invitó a entidades públicas y privadas a solicitar charlas educativas para sus colaboradores, como parte de estrategias de bienestar integral.