Real Madrid vs Benfica | UEFA rechaza recurso del club luso y confirma suspensión de Prestianni por insultos racistas a Vinícius

Madrid, España/El extremo del Benfica Gianluca Prestianni se perderá el partido de vuelta del playoff de la Champions League ante el Real Madrid, después de que la UEFA rechazase el recurso de su club contra la suspensión cautelar del argentino por insultos racistas.

La estrella brasileña del Real Madrid Vinícius acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" durante la victoria del conjunto español en la ida en Lisboa la semana pasada, algo que el argentino niega.

La UEFA, mientras investiga los hechos, suspendió al atacante de 20 años para el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en la capital española.

"Se desestima el recurso presentado por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026", indicó el organismo del fútbol europeo.

"El señor Gianluca Prestianni sigue provisionalmente suspendido para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que, de no ser por dicha suspensión, sería elegible", añadió.

El argentino se cubrió la boca con la camiseta mientras discutía con Vinicíus, tras lo que el brasileño contó al árbitro que fue objeto de insultos racistas y el partido fue detenido durante unos diez minutos.

Hakimi, que será juzgado por violación, convocado para el partido de Champions de PSG ante Mónaco.

El lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi, que se enfrenta a un juicio por violación, fue convocado para el partido ante el Mónaco, en la vuelta del playoff de Champions este miércoles en el Parque de los Príncipes, anunció el club de la capital.

Un día después de esa decisión judicial, el marroquí, capitán del equipo dirigido por Luis Enrique, podría ser titular ante el conjunto monegasco.

Aunque el club no ha realizado por el momento una valoración oficial, ha indicado en privado su intención de proteger a su jugador, basándose en la presunción de inocencia.

Desde el inicio de este caso en febrero de 2023 y la imputación en marzo del mismo año de Hakimi por violar a una mujer, el club siempre ha dado su apoyo al jugador. "Está en manos de la justicia", se limitó a responder el martes Luis Enrique, preguntado en conferencia de prensa.

Hakimi, por su parte, se defendió el martes en X: "Hoy, una acusación de violación basta para justificar un proceso, mientras que yo la niego y que todo demuestra que es falsa. Espero con calma ese juicio que permitirá que la verdad salga a la luz pública".

A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal.

Se abrió una investigación preliminar y unos días después el jugador fue imputado, hasta la decisión de la apertura de un proceso en su contra.

Para el playoff de Champions ante el Mónaco en el Parque de los Príncipes (victoria 3-2 en la ida), el PSG no podrá contar con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, lesionado en el gemelo izquierdo, ni con el centrocampista español Fabián Ruiz, ausente desde hace varias semanas debido a una lesión de rodilla.