Sandra Sánchez, representante de la Fundación Oír es Vivir, subrayó que en esta época muchos acudientes se enfocan en exámenes visuales, controles dentales o pruebas generales, pero raramente verifican la capacidad auditiva de los menores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, especialistas en salud auditiva reiteraron el llamado a padres de familia para que incluyan la evaluación del oído dentro de los chequeos médicos preventivos de sus hijos, una práctica que —advierten— suele pasarse por alto.