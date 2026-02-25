Uso excesivo de audífonos pone en riesgo la audición de jóvenes, advierten expertos

Sandra Sánchez, representante de la Fundación Oír es Vivir, subrayó que en esta época muchos acudientes se enfocan en exámenes visuales, controles dentales o pruebas generales, pero raramente verifican la capacidad auditiva de los menores.

Imagen con fines ilustrativos de audición o escuchar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, especialistas en salud auditiva reiteraron el llamado a padres de familia para que incluyan la evaluación del oído dentro de los chequeos médicos preventivos de sus hijos, una práctica que —advierten— suele pasarse por alto.

