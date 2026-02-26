'No importa qué director pongamos': Proponen transformar el Idaan en empresa estatal y modernizarlo

Ciudad de Panamá, Panamá/La modernización de la gestión del agua en Panamá volvió al centro del debate público luego de un foro organizado por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, donde el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, señaló que la entidad enfrenta grandes desafíos estructurales y operativos.

Según expuso el presidente de la comisión, el diputado Lenin Ulate, durante el encuentro surgió una interrogante clave: si con la ley vigente y la estructura actual el Idaan está en capacidad de cumplir con esas exigencias. El tema, subrayó, debe convertirse en objetivo prioritario del Órgano Ejecutivo y del Gobierno central. Entre las principales propuestas se planteó transformar la institución en una empresa estatal de agua, tomando como referencia modelos exitosos aplicados en otros países.

El foro “Modernización de la gestión del agua en Panamá” reunió a expertos, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales para analizar cómo conservar, distribuir y preservar el recurso hídrico, considerado ya un asunto de interés nacional.

Ulate explicó que la comisión ha mantenido seguimiento al tema del agua potable, incluso mediante una iniciativa de ley que no prosperó. Ante ello, se decidió abrir un espacio de diálogo con actores como el Comité Pro-Rescate del Agua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que presentaron propuestas técnicas.

Según el diputado, el diagnóstico apunta a problemas combinados: limitaciones presupuestarias, debilidades estructurales y falta de decisiones oportunas. “Tiene que haber una reestructuración, una modernización completa de la misma institución como tal, porque nos hemos dado cuenta de que no importa qué director pongamos", sostuvo.

Modelos internacionales sobre la mesa

Durante el foro, el BID expuso el funcionamiento de empresas estatales de agua en ciudades como Medellín, consideradas casos de éxito. Estas experiencias, indicó Ulate, podrían adaptarse al contexto panameño.

La comisión prevé ahora unificar las propuestas existentes en un solo documento para presentarlo formalmente al Ejecutivo, que, por tratarse de una ley orgánica, debe liderar una posible eventual reestructuración del Idaan.

El diputado advirtió que el problema del abastecimiento se ha convertido en una crisis en distintas regiones del país, incluyendo Arraiján, Panamá Norte, Panamá Este y la península de Azuero. Incluso, mencionó comunidades que dependen exclusivamente de carros cisterna para obtener agua potable. En su evaluación, el tema no ha recibido la prioridad necesaria frente a otras iniciativas legislativas, pese al impacto directo en la población.

El foro también abordó la protección de las fuentes hídricas. Expertos de la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud y la Autoridad del Canal de Panamá analizaron la contaminación de cuencas.

En esa línea, la comisión impulsa proyectos para la conservación y remediación de las cuencas de los ríos La Villa y Caimito, además de una iniciativa para regular la construcción, clausura y posclausura de vertederos, tema vinculado a la contaminación de afluentes.