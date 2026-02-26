Renuncia el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, por sus vínculos con Epstein

A principios de este mes el WEF anunció una investigación sobre la relación de Brende con Epstein, después de que su nombre apareciera decenas de veces en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ginebra, Suiza/El presidente del Foro Económico Mundial (WEF) Borge Brende, que organiza cada año la cumbre de Davos, anunció este jueves su renuncia tras las revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial", afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado.

"Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", añadió.

El WEF afirmó el jueves que la investigación sobre Brende había concluido. "Los resultados indicaron que no existían preocupaciones adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente", señala el informe.

Aparecer en los archivos de Epstein no implica necesariamente haber cometido algún delito.

Antes de su dimisión, Brende explicó que durante una visita a Nueva York en 2018 recibió una invitación del ex vice primer ministro noruego Terje Rod-Larsen para acompañarlo a una cena con otros líderes, donde conoció a a Epstein.

"Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto a otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron el alcance total de mis interacciones con él", explicó, asegurando que "desconocía por completo el pasado y las actividades criminales" del financiero.

La organización expresó su "sincero agradecimiento" a Brende y dijo que "respeta" su decisión de dimitir.

El director gerente del WEF, Alois Zwinggi, ejercerá como presidente y director ejecutivo interino mientras la junta comienza el proceso para encontrar un sucesor.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar a una prostituta y por inducir a una menor a prostituirse. En 2019 fue hallado muerto en prisión, cuando esperaba ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.