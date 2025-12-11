María Corina Machado agradece a Panamá por su 'apoyo extraordinario' en encuentro con el presidente Mulino en Oslo

Antes de despedirse, el mandatario reiteró que el premio que recibió Machado “marcará un antes y un después para Venezuela”.

La Premio Nobel de la Paz 2025 y líder opositora venezolana, María Corina Machado, sostuvo este jueves en Oslo, Noruega, su primer encuentro de alto nivel tras casi un año en la clandestinidad. La reunión fue con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien expresó un profundo agradecimiento por el respaldo recibido durante la crisis política en Venezuela.

Machado, quien llegó a Oslo para la ceremonia de entrega del Nobel, afirmó que Panamá fue el primer país que le brindó apoyo internacional en los momentos más críticos. “El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos. Empezando porque nuestras actas están en Panamá resguardadas. Eso ha sido para nosotros una demostración de confianza profunda entre nuestras naciones”, manifestó durante el encuentro.

La líder opositora aseguró que el gesto de Panamá marcó un antes y un después para quienes exigían transparencia en las pasadas elecciones venezolanas. “Estamos muy agradecidos a todo el pueblo de Panamá y por supuesto al presidente Mulino”, agregó, visiblemente emocionada. También expresó su deseo de “volver a encontrarse muy pronto” con el mandatario panameño, esta vez en Venezuela.

El presidente Mulino asistió a la reunión acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y ambos aprovecharon para entregarle a Machado el vestido que usaría en la ceremonia del Nobel. Mulino destacó que el reconocimiento internacional a la líder venezolana representa un impulso democrático para la región.

“América Latina tiene un gran futuro en democracia. Aquellos países que vivimos en democracia estamos resurgiendo en positivo, y ahora lo de María Corina es un reconocimiento a todo ello”, afirmó el presidente panameño, quien calificó la lucha de Machado como un símbolo regional contra la represión y las dictaduras.

Antes de despedirse, el mandatario reiteró que el premio que recibió Machado “marcará un antes y un después para Venezuela”.