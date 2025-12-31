Refuerzan seguridad ante aumento de pasajeros hacia las islas del Pacífico

De acuerdo con las autoridades, en los últimos cuatro días el flujo de viajeros ha superado las 400 personas , siendo el día de ayer el de mayor movilización.

Panamá/El movimiento de pasajeros no se detiene en el antiguo Muelle, en el puerto de Panamá, donde decenas de personas continúan abordando embarcaciones con destino a islas como Taboga y el Archipiélago de las Perlas.

De acuerdo con las autoridades, en los últimos cuatro días el flujo de viajeros ha superado las 400 personas, siendo el día de ayer el de mayor movilización.

El teniente Eliezer Castillo, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), informó que para reforzar la seguridad se mantiene un amplio despliegue de unidades en distintos puntos del país.

Estamos empleando 2,715 unidades apostadas en diferentes puertos, aeropuertos, aeródromos y embarcaderos, con el fin de aumentar nuestras capacidades operacionales”, señaló.

Castillo detalló que las autoridades se mantendrán vigilantes durante toda la jornada, verificando la documentación tanto de los pasajeros como de las embarcaciones. Además, se ha reforzado el patrullaje aéreo, terrestre y marítimo.

Habrá un aumento significativo de nuestros patrullajes con el empleo de ocho embarcaciones, ocho aeronaves y vehículos para realizar recorridos terrestres en nuestras áreas de jurisdicción, así como mayor presencia en las diferentes islas y playas donde mantenemos operaciones”, explicó.

Hasta el momento, se mantiene un aproximado de 10 personas en espera de que suba la marea para poder zarpar; sin embargo, las autoridades prevén que esta cifra aumente durante las horas de la tarde.

Ante el constante incremento del flujo de pasajeros hacia las islas del Pacífico panameño, las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con las medidas de seguridad, llegar con suficiente anticipación al puerto y verificar que las embarcaciones cuenten con los permisos correspondientes.

Con información de Ivanna Archibold