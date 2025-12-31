Año Nuevo: Intenso movimiento de viajeros marca el cierre de 2025 en diversos puntos del país

Desde tempranas horas, la terminal de transporte de David, en la provincia de Chiriquí, amaneció abarrotada de pasajeros con destino a Changuinola, en Bocas del Toro, así como hacia distritos del oriente chiricano, entre ellos Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé.

Las terminales de transporte del país registraron un intenso movimiento de viajeros en las últimas horas del año, con miles de personas desplazándose hacia distintos puntos del interior para recibir el Año Nuevo 2026 en familia.

Desde tempranas horas, la terminal de transporte de David, en la provincia de Chiriquí, amaneció abarrotada de pasajeros con destino a Changuinola, en Bocas del Toro, así como hacia distritos del oriente chiricano, entre ellos Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé. Las largas filas evidenciaron la alta demanda de transporte terrestre durante esta temporada.

Muchos de los viajeros señalaron que aprovechan estas fechas para reencontrarse con sus madres, hermanos y otros familiares, sobre todo aquellos que llevan años residiendo fuera de sus comunidades de origen. Ante el aumento del flujo de pasajeros, la administración de la terminal de David implementó medidas para garantizar un traslado seguro y ordenado, entre ellas el incremento en la frecuencia de salidas y la incorporación de unidades adicionales para atender la demanda.

Un panorama similar se vivió en la terminal de transporte de Santiago, en la provincia de Veraguas, donde las rampas de abordaje se mantuvieron llenas durante todo el día. Buses provenientes de Chiriquí, Panamá, Azuero y otras regiones arribaban constantemente, dando paso a la conexión con rutas más cortas hacia distintos distritos de la provincia. El movimiento fue constante y se esperaba que se mantuviera hasta altas horas de la noche, a medida que más personas intentaban llegar a sus destinos antes de la medianoche.

En la terminal de transporte de Penonomé, en Coclé, el flujo de pasajeros fue más moderado durante la mañana, en especial en rutas como Antón, La Pintada y sectores del norte del distrito. No obstante, las autoridades anticiparon un incremento en la frecuencia de buses durante la tarde, para facilitar el retorno de viajeros provenientes de la ciudad capital, Veraguas y la región de Azuero.

De forma paralela, la autopista Arraiján–La Chorrera, a la altura de Vacamonte, registró un alto volumen de vehículos con destino al interior del país, aunque el tránsito se mantuvo fluido y sin mayores congestionamientos al momento del reporte. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y planificar los desplazamientos, ante el incremento de viajeros en carreteras y terminales durante las festividades de fin de año.

Con información de Demetrio Ábrego, Yiniva Caballero, Ney Castillo y Nathali Reyes