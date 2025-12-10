María Corina Machado, Nobel de la Paz, llega a Oslo, realiza aparición pública y se reúne con su familia

Oslo, Noruega/La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, llegó a Oslo, capital de Noruega, y realiza su primera aparición pública la madrugada de este jueves (2:30 a.m. hora de Oslo) desde el balcón del Grand Hotel. Tras su llegada, también se reunirá con su familia, la cual no ve desde hace 16 meses.

Machado se encontraba en la clandestinidad desde el pasado 9 de enero de 2025, bajo las amenazas de arresto y el impedimento de salida del país por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esta mañana, Ana Corina Sosa Machado, hija de la opositora María Corina Machado, recibió el premio Nobel de la Paz, en representación de su madre, que no pudo llegar a la ceremonia de entrega que se realiza en Oslo.

En el discurso de Machado leído por su hija, la opositora venezolana denunció "el terrorismo de Estado" del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que "estar dispuestos a luchar por la libertad", en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", agregó en su discurso, que leyó su hija Ana Corina Sosa Machado, quien recogió el galardón en su nombre porque no llegó a tiempo a Oslo para participar en la ceremonia.