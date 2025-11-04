Clima en Panamá: Prevén lluvias, tormentas y crecidas en varias regiones del país este 4 de noviembre

El Instituto de Meteorología mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta el miércoles 5 de noviembre.

Ciudad de Panamá/Para este martes 4 de noviembre, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé la presencia de lluvias leves acompañadas de actividad eléctrica sobre las provincias de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el sector norte de Veraguas. La entidad señala que ambos litorales continúan bajo la influencia de sistemas costeros que mantienen el cielo entre parcialmente nublado y cubierto en gran parte del territorio continental.

Para la mañana, el pronóstico indica el ingreso de nubes desde el mar hacia el interior del país. El aumento paulatino de la temperatura en las primeras horas favorecerá la formación de aguaceros y tormentas eléctricas generalizadas antes del mediodía, con intensidades que podrían variar de moderadas a fuertes en diversas regiones.

En horas de la noche, las precipitaciones tenderán a disminuir de manera progresiva, aunque persistirán en áreas de Bocas del Toro, el norte y sur de Veraguas y el golfo de Panamá. El Imhpa advierte que estas condiciones podrían generar crecidas, inundaciones, calles anegadas, ráfagas de vientos y la posible caída de árboles.

En cuanto a las temperaturas, el informe destaca que las zonas montañosas y de mayor altitud registrarán un ambiente fresco al amanecer, con valores mínimos entre 10 °C y 15 °C. En el resto del país, el inicio del día será ligeramente más templado, con registros entre 16 °C y 20 °C.

Para la tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 23 °C en la mayoría del territorio; no obstante, en las regiones centrales y orientales se prevé un incremento térmico más acentuado, alcanzando entre 24 °C y 29 °C, lo que generará un ambiente comparativamente más cálido.

Los vientos se mantendrán con intensidad moderada, entre 10 y 25 km/h, y con ráfagas que podrían llegar a 35 km/h. La dirección predominante será del oeste y suroeste, con un patrón convergente en varias zonas.

Las condiciones marítimas permanecerán estables tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, con oleajes moderados que no superarán los 1.5 metros y frecuencias dentro de los rangos habituales, sin indicios de variaciones significativas.

Sobre los niveles de radiación ultravioleta, informó que se ubicarán entre valores bajos y altos, oscilando entre 2 y 7 según la escala internacional. Las autoridades recomiendan a la población adoptar medidas de protección durante las horas de mayor exposición solar, especialmente alrededor del mediodía.

