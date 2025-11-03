Fuertes lluvias azotan Portobelo y dejan casas inundadas, árboles caídos y deslizamientos de tierra

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas desaparecidas ni víctimas .

Varias viviendas inundadas, caída de árboles y un deslizamiento de tierra fueron parte de las afectaciones que dejó la fuerte lluvia registrada la tarde de este lunes en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, según confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El director regional de Sinaproc en Colón informó que las principales incidencias se reportaron en las comunidades de Buenaventura y Portobelo cabecera, donde los equipos de emergencia se mantienen realizando evaluaciones de daños para ofrecer un balance preliminar.

“Mantenemos múltiples situaciones: deslizamientos de tierra, caída de árboles y viviendas afectadas por inundación en el sector”, explicó el funcionario.

Agregó que, en una de las vías principales, un árbol cayó sobre un vehículo, aunque fue retirado rápidamente por los propios moradores con apoyo de personal de la Junta Comunal y maquinaria pesada.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas desaparecidas ni víctimas, pero mantienen la zona bajo monitoreo permanente, debido a la saturación del terreno por las continuas precipitaciones.

El Sinaproc recordó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) había emitido la circular número 3, alertando sobre lluvias moderadas a fuertes durante la tarde, principalmente en la Costa Arriba de Colón.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar transitar por zonas inundables y reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia del Sinaproc.