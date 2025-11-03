Fuerte de San Jerónimo en Portobelo se inunda por intensas lluvias y sedimentación

La edificación formaba parte del sistema defensivo para el comercio transatlántico de la Corona de España y es ejemplo de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII.

El histórico fuerte de San Jerónimo, uno de los principales componentes del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO “Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá”, resultó afectado este lunes por inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas desde horas de la tarde en el distrito de Portobelo, provincia de Colón.

Según informó el Ministerio de Cultura (MiCultura), las precipitaciones, combinadas con el aumento de sedimentos en la bahía y los efectos del cambio climático, ocasionaron el desbordamiento del borde costero, lo que derivó en el anegamiento de áreas internas del fuerte.

El comunicado destaca que estos fenómenos “confirman la vulnerabilidad del sitio ante los eventos climáticos extremos y la urgencia de aplicar soluciones técnicas sostenibles” para proteger su integridad.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, reiteró su compromiso con la protección del patrimonio histórico y cultural de Panamá, señalando que ya se ejecutan trabajos de restauración integral en el fuerte de San Jerónimo y otras estructuras del conjunto monumental de Portobelo.

Entre las acciones que forman parte del plan de intervención, se incluyen:

Estudios especializados de las laderas y cuencas del área de Portobelo.

Diseño de un sistema integral de manejo de aguas pluviales y estabilización de suelos.

Medidas para reducir riesgos de erosión, inundaciones y pérdida estructural.

Proyectos de salvaguarda que fortalezcan el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

“Preservar el fuerte de San Jerónimo es preservar la historia y la identidad de Panamá”, señaló el comunicado, reiterando que cada acción emprendida busca garantizar que este legado histórico continúe siendo un símbolo de resistencia, memoria y orgullo nacional, accesible para las futuras generaciones.