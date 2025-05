Mulino da ultimátum a sindicato bananero en Bocas del Toro para que firme propuesta

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio un ultimátum al sindicato de la bananera Chiquita Panamá para que se firme la propuesta de ley que regula este sector; de lo contrario, la empresa comenzará a despedir personal.

“Ya no sabemos en qué idioma explicarle al dirigente Francisco Smith el enorme daño que su intransigencia está causando en el sector de empleos de Bocas del Toro. La compañía va a empezar a botar gente y después no se quejen”, recalcó el mandatario en su acostumbrada conferencia de los jueves.

Según el mandatario, le dijo a la ministra de Trabajo Jackeline Muñoz que tiene hasta la 1:30 p.m. para convenir en esa ley, que es volver a traer a la vida la Ley 45 que regula el tema bananero, y si Smith no firma, no se presentará en las sesiones extraordinarias ninguna iniciativa y la empresa tendrá que actuar, destituir a los que corresponda para “salvar su operación en Bocas. Créanme que me duele y créanme que lo hablé muy bien la semana pasada aquí. Esa intransigencia no es buena”.

Para Mulino, ser dirigente es dirigir en función del beneficio colectivo. “No meter a esos siete mil y tantos de personas al calvario del desempleo en una provincia que vive de la bananera. Punto, allí no hay otra actividad económica que genere esa cantidad inmensa de puestos de trabajo”.

Recordó que la huelga es “ilegal” y que el siguiente paso por parte de la empresa es el despido.

El Gobierno ha informado en varias ocasiones que se pone en peligro más de 7,500 empleos.

Mulino dijo que ha querido manejar este caso con “prudencia”.

Argumentó que es bueno que se hayan abierto por algunas horas las vías que llevan más de dos semanas cerradas, afectando la economía y el turismo de la provincia.

En un Consejo de Gabinete Extraordinario realizado el lunes 19 de mayo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, junto al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentaron un balance de las conversaciones que han sostenido con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) y Sindicato Industrial de Trabajadores Independientes de Productores Bananeros Independientes (Sitrapbi).

La comisión del Ejecutivo conformada por Moltó y Muñoz, acompañados por el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, se trasladó hasta el distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, para abordar las peticiones de los trabajadores bananeros que se mantienen en una huelga indefinida que ya cumple al menos tres semanas con múltiples bloqueos de calles.

La ministra explicó que, durante los 10 días de conversaciones, el tema central fueron las mejoras a la Ley 45 de 2017, que adiciona artículos a la Ley 51 de 2005 de la CSS, y se explicó a la dirigencia de los sindicatos que la derogación de la Ley 462 no estaba dentro de las negociaciones para levantar la huelga indefinida.

Ayer, los ministros Muñoz y Moltó retornaron a Changuinola para reunirse con los dirigentes del sindicato, pero la reunión se retoma este jueves.