Calculadora digital y texto único de la 462, las apuestas de Mon para disipar dudas sobre la nueva ley

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, volvió a defender la Ley 462, que reforma la institución, asegurando que los planteamientos de los grupos sindicales son falsos y rechazando de plano una posible derogatoria.

Según Mon, derogar esta ley no es viable, ya que garantiza el pago continuo de las pensiones a los jubilados actuales. De producirse un retroceso, el sistema volvería automáticamente a regirse por la Ley 51, lo que implicaría la falta de fondos suficientes para emitir los cheques completos.

Recalcó que lo que está escuchando la población por parte de estos grupos "es mentira", ya que la nueva norma no afecta a nadie. Explicó que quienes están en el sistema solidario permanecerán en él, al igual que aquellos en el sistema mixto con menos de siete años para jubilarse. En ese sentido, indicó que quienes están en el mixto y tienen más de siete años por delante para alcanzar la jubilación, así como los nuevos cotizantes, pasarán al nuevo sistema.

“Salen todos los días nuevas protestas. Luego se dan cuenta de que no tienen razón para protestar, porque la ley no les perjudica, sino que mejora su situación. Entonces comienzan a inventar temas”, expresó Mon, señalando que los docentes no tienen motivos reales para manifestarse.

Aclaró que “trabajar más no es la frase adecuada” y explicó que, bajo el sistema mixto, a mayor ahorro, mayor jubilación. Afirmó que el sistema no ha sido alterado, sino mejorado: antes se descontaba el 15% del salario y solo se depositaba el 10%; ahora se deposita el total del monto descontado.

Para Mon, los gremios y sindicatos están utilizando la Ley 462 como un instrumento de desestabilización política, sacando de contexto su contenido con el fin de confundir a la población. Por esta razón, se ha enviado esta semana a la Asamblea un texto único que permitirá comprender la ley de forma integral.

Demandas de los bananeros

El director también se refirió a las reclamaciones de los trabajadores bananeros, señalando que carecen de fundamento. Explicó que la Ley 45, como tal, no existe, ya que esta solo modificaba siete artículos de la Ley 51, por lo que quedaban integrados en ella. Con la nueva reforma, esos siete artículos se incorporan a la Ley 462, pero se deberá esperar la publicación del texto único para su revisión pública.

Mon destacó que el único cambio relevante es el del artículo 169, que habla sobre el cálculo de la pensión con base en los diez mejores años de salario.

Mentiras o verdades

Sobre la supuesta pérdida de beneficios en caso de cesantía por determinado tiempo, Mon aseguró que se trata de otra falsedad promovida por los opositores a la ley.

Informó que esta semana se pondrá en funcionamiento una calculadora digital que permitirá a las personas estimar su pensión. No obstante, advirtió que han previsto posibles ataques a la plataforma por parte de grupos que rechazan la ley, lo que obliga a reforzar las medidas de seguridad.

Finalmente, recalcó que los servidores de la CSS son obsoletos, pero ya se trabaja en la adquisición de nuevos equipos. Aseguró que, una vez habilitada la calculadora y publicado el texto único, no quedarán dudas sobre la reforma.