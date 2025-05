¡Sin acuerdo! Sindicato bananero presenta propuesta al gobierno, pero mantendrán las calles cerradas

La reunión entre la comisión de diálogo del gobierno y los representantes del sindicato bananero Sitraibana culminó sin un acuerdo que permita la apertura de las calles en la provincia de Bocas del Toro.

El secretario general de Sitraibana, Francisco Smith, al salir de la reunión, conversó con los medios de comunicación para detallar que presentaron una propuesta al gobierno que consiste en modificar la Ley 45 que contempla derechos del trabajador bananero y la derogatoria de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.

Recalcó que se mantendrán en huelga indefinida hasta obtener una respuesta del gobierno. Según Smith, han comprobado que la Ley 462 trastoca la Ley 45 de los bananeros, por lo que han solicitado su modificación.

"Se mantiene la medida de cierre. No es que el bananero quiera tener cerradas las calles, sino que la ley fue trastocada y el bananero va a defender sus derechos", expresó.

De acuerdo con lo explicado, la Ley 45 debe ser reglamentada y anexada a la nueva ley que reforme la CSS, una vez derogada la 462.

Los representantes de Sitraibana se volverán a reunir con la comisión de diálogo del gobierno luego de que esta presente la propuesta en el Consejo de Gabinete y tenga una respuesta.

La provincia de Bocas del Toro permanece aislada desde hace dos semanas cuando estos trabajadores decidieron abandonar sus labores en las fincas bananeras para cerrar las vías de acceso en rechazo a la Ley 462. Como consecuencia, los alimentos empiezan a escasear, la economía de la región se ha estancado y muchas personas no pueden movilizarse de forma regular dentro del territorio.

En tanto, el gobierno ha realizado ferias de productos y de salud. De igual manera, se habilitó un puente aéreo humanitario para dotar a la población de insumos y víveres mientras se encuentra una salida a la crisis.

Este domingo se conoció sobre el establecimiento de un toque de queda para menores de edad de 7:00 p.m., a 5:00 a.m., y la prohibición de venta y consumo de licor. No obstante, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirmó que la misma no había sido autorizada por el presidente José Raúl Mulino, por lo que el decreto debía quedar sin efecto.