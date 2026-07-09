Mulino confirma que no invitó a Vamos a la reunión: 'Ahí no sale nada bueno'; Janine Prado responde

El presidente José Raúl Mulino aseguró que no invitó a los diputados de la bancada Vamos a la reunión que sostuvo con miembros de la Asamblea Nacional porque, a su juicio, "de ahí no sale nada bueno". La diputada Janine Prado respondió que las declaraciones son "incongruentes"

Las diferencias entre el Órgano Ejecutivo y la bancada independiente Vamos volvieron a quedar en evidencia este jueves, luego de que el presidente José Raúl Mulino confirmara que no invitó a los diputados de ese colectivo a la reunión que sostuvo recientemente con el resto de los integrantes de la Asamblea Nacional.

Al ser consultado sobre la ausencia de la bancada independiente, el mandatario respondió de forma tajante.

No los invité, ellos no forman parte. Se han encargado de cerrar las puertas con todos los diputados. ¿Por qué los voy a invitar? Ahí no sale nada bueno", manifestó Mulino.

El presidente también sostuvo que los resultados del encuentro con las demás bancadas fueron "buenos", sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados.

"Las declaraciones son incongruentes"

A estas declaraciones, la diputada de Vamos, Janine Prado, respondió que no es la primera vez que el presidente emite ese tipo de comentarios y calificó sus palabras como "incongruentes".

Prado recordó que, durante su discurso del 1 de julio, en la instalación de la nueva legislatura, el propio presidente reconoció el trabajo realizado por un diputado de la bancada independiente que presidió una comisión legislativa encargada de discutir un proyecto presentado por el Ejecutivo.

Te puede interesar: Mulino pide aplicar leyes anticorrupción y anuncia bloqueo del espacio aéreo en cárceles

"En el discurso del 1 de julio, el presidente alababa el trabajo realizado por un diputado de la bancada Vamos al frente de una de las comisiones, en un proyecto de ley que llegó por parte del Ejecutivo y que contó con el respaldo de todos los diputados", señaló.

La diputada aseguró que Vamos ha mantenido disposición para dialogar cuando se trata de iniciativas que beneficien al país.

"Cuando son temas de país, nosotros siempre vamos a estar. Siempre hemos tendido los puentes con todas las bancadas", afirmó.

No obstante, consideró que las palabras del presidente hacen referencia al proceso de elección de la directiva de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio, en el que, según dijo, no existió voluntad de las bancadas tradicionales para construir un verdadero contrapeso dentro del Legislativo.

"No vamos a renunciar a fiscalizar"

Prado defendió la gestión de la bancada independiente y aseguró que las decisiones de sus diputados han respondido al interés nacional.

La data mata cualquier relato. En esta Asamblea se ha apoyado lo que es bueno para el país y lo que consideramos que no, lo decimos con claridad", expresó.

Añadió que Vamos no renunciará a su función de fiscalización.

"No podemos ser cómplices, guardar silencio o cercenar nuestro rol de fiscalizar, especialmente cuando vemos inconsistencias", sostuvo.

Como ejemplo, mencionó los retrasos en el pago de sobresueldos a médicos residentes e internos, así como la contratación de nuevas oficinas estatales por más de 27 mil dólares, mientras persisten otras necesidades dentro del sector público.

Las declaraciones se producen en medio de un ambiente de tensión política entre el Ejecutivo y la bancada independiente, tras la conformación de la nueva Asamblea Nacional y las diferencias surgidas durante la elección de su junta directiva.