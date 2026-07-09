Mulino pide aplicar leyes anticorrupción y anuncia bloqueo del espacio aéreo en cárceles

Consultado sobre la necesidad de fortalecer las leyes anticorrupción, Mulino respondió que el problema no radica en la falta de normas, sino en su aplicación.

Bocas del Toro/Durante una gira de trabajo en la provincia de Bocas del Toro, el presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves 9 de julio al caso DGI, a la aplicación de las leyes anticorrupción y a las medidas para reforzar la seguridad en el sistema penitenciario.

El mandatario calificó como multimillonario el daño causado al erario por la presunta red desmantelada en la Dirección General de Ingresos (DGI) y advirtió que el Gobierno actuará con firmeza frente a hechos de corrupción.

Mulino señaló que el sistema de la DGI se encontraba desprotegido y explicó que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), junto con la DGI, ya trabaja en los aspectos técnicos para reforzarlo.

“El daño al erario es multimillonario. Ya ve usted la cantidad de personas que estaban involucradas en la DGI; obviamente, debe haber gente en el sector privado que se benefició del lleva y trae de estos créditos falsos, que al final del camino fue una estafa a los contribuyentes del Estado panameño”, expresó.

El presidente también lanzó una advertencia a los funcionarios: “Les digo: pórtense bien, porque van a parar todos en la cárcel. Yo soy implacable en eso. Ojalá hubiese una vacuna contra la corrupción”.

Además, cuestionó el impacto que estos hechos tienen sobre la imagen del país: “No podemos estar promocionando un país cuando hay una bola de coimeros haciéndose ricos”.

'Este país no necesita más leyes'

Consultado sobre la necesidad de fortalecer las leyes anticorrupción, Mulino respondió que el problema no radica en la falta de normas, sino en su aplicación.

“Este país no necesita más leyes, sino aplicar las que tenemos”, afirmó.

En cuanto a las investigaciones de alto perfil que involucran a exfuncionarios del gobierno anterior, incluido el caso del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, el mandatario dijo ser cauteloso y pidió que se respeten los derechos y procesos de los investigados. Mulino agregó que estos casos deben resolverse con prontitud.

Las declaraciones del presidente se producen luego de que el Ministerio Público desmantelara este miércoles, mediante la operación Pandora, una presunta organización integrada por particulares y funcionarios de la DGI.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, incluye 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

Según la información oficial, la organización presuntamente manipulaba el sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales y comercializarlos posteriormente a una entidad crediticia. El monto de las cuentas afectadas supera los 40 millones de dólares.

Bloqueo de drones en cárceles

En materia de seguridad penitenciaria, Mulino afirmó que el nuevo director del sistema penitenciario cuenta con experiencia para enfrentar la crisis de organización y corrupción en las cárceles.

“Espero que limpie eso. Ese es un sistema que colapsó no solo en organización, sino también por corrupción”, sostuvo.

El presidente también denunció el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios, señalando que estos elementos entran por complicidad interna o mediante drones.

“Toda esa droga, todas esas armas, que entran a las cárceles, pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodia o sea Policía Nacional, alguien permite que eso entre, y la que cae por dron, pero también hemos elaborado y estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, indicó.

Mulino añadió que el objetivo es impedir que desde áreas cercanas se utilicen drones para transportar o arrojar droga en las cárceles. Sobre la telefonía, explicó que se trabaja en un sistema técnico para bloquear señales en un radio determinado.

Información de Demetrio Ábrego

Otras notas que puede leer:

Capturan en Panamá a salvadoreño buscado por presunta estafa de más de $490 mil

Tomaron control del celular y estafaron a una víctima con $10 mil: hay cuatro aprehendidos en Coclé

Montijo declara emergencia sanitaria y ambiental por cierre del vertedero municipal