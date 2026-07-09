Tomaron control del celular y estafaron a una víctima con $10 mil: hay cuatro aprehendidos en Coclé

Los sospechosos presuntamente lograron tomar el control del dispositivo móvil de una víctima mediante el uso de aplicaciones, lo que les habría permitido cometer una estafa que ocasionó una afectación económica cercana a 10 mil dólares .

Penonomé, Coclé/Cuatro personas fueron aprehendidas durante la Operación Adagio, desarrollada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público en distintos puntos de la provincia de Coclé, como parte de una investigación por el presunto delito contra la seguridad informática.

Las autoridades informaron que se realizaron tres diligencias de allanamiento, que además de las capturas permitieron el decomiso de seis teléfonos celulares y la ubicación de presunta sustancia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos presuntamente lograron tomar el control del dispositivo móvil de una víctima mediante el uso de aplicaciones, lo que les habría permitido cometer una estafa que ocasionó una afectación económica cercana a 10 mil dólares.

El Ministerio Público informó que la investigación se originó tras la denuncia de una víctima que fue objeto de un ataque de phishing, mediante el cual se realizaron dos transferencias bancarias no autorizadas. Posteriormente, los fondos fueron retirados mediante cajeros automáticos, ventanillas bancarias y transferidos a otras cuentas, presuntamente para dificultar el rastreo del dinero.

Los cuatro aprehendidos, junto con los indicios recabados durante los allanamientos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

El Ministerio Público y la Policía Nacional indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas vinculadas al caso o posibles víctimas relacionadas con esta modalidad de fraude informático.

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