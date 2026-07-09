Colón| El mar azota la comunidad de Gobea y arrasa con varias casas; los residentes exigen presencia del Presidente

Los moradores aseguraron que el problema se ha agravado durante los últimos seis meses y denunciaron que, pese a las visitas de funcionarios, no han recibido una solución definitiva.

Colón/El avance del fuerte oleaje en la comunidad de Gobea, en la Costa Abajo de Colón, llevó este jueves a los residentes a cerrar la vía de acceso para exigir una respuesta inmediata de las autoridades, luego de que más de 22 viviendas resultaran afectadas y varias familias quedaran sin un lugar donde vivir.

Los moradores aseguraron que el problema se ha agravado durante los últimos seis meses y denunciaron que, pese a las visitas de funcionarios, no han recibido una solución definitiva. La protesta busca que las autoridades atiendan una situación que, según afirman, continúa empeorando con cada episodio de fuerte oleaje.

"Vino el gobernador, vino la gente del MIVI y nos engañaron, nos engañaron, somos engañados, que no vamos a encontrar solución", expresó Ana Yancy Góndola, una de las residentes afectadas. Agregó que varias familias permanecen durmiendo fuera de sus hogares debido a que las estructuras ya no son seguras. "Ahora mismo se cayó la casa de mi mamá... queremos solución, queremos el presidente", manifestó.

Los manifestantes aseguraron que mantendrán el cierre de la vía hasta recibir la visita del mandatario o de otras autoridades con capacidad para ofrecer respuestas concretas.

Nosotros no queremos ni al gobernador ni al alcalde. El presidente o el diputado... porque si no seguimos hasta que busquen solución para nosotros", señaló la residente.

Además de los daños estructurales, los afectados indicaron que muchas familias perdieron colchones, estufas, muebles y otros enseres básicos arrastrados por el mar. También denunciaron que el oleaje alcanzó el cementerio de la comunidad, obligando a algunos moradores a trasladar los restos de sus familiares. "Muchas tumbas se llevó el mar; la gente tuvo que rescatar sus muertos para enterrarlos en otra parte", relató otro residente.

De acuerdo con los testimonios, más de una veintena de niños y adultos mayores forman parte de las familias afectadas. Mientras esperan una solución, algunos vecinos han brindado refugio temporal a quienes perdieron sus viviendas, aunque otros continúan durmiendo a la intemperie.

Los residentes reiteraron su llamado a las autoridades para que adopten medidas urgentes que permitan atender la emergencia y evitar que el avance del mar continúe destruyendo viviendas en esta comunidad de la costa caribeña.

Con información de Néstor Delgado.