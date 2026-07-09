Clima en Panamá: Pronostican lluvias y aguaceros con tormentas en varias provincias

El informe mantiene vigente un aviso de vigilancia , por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Panamá/Las lluvias y aguaceros con tormentas eléctricas continuarán este miércoles en gran parte del territorio nacional, con mayor incidencia desde la mañana en sectores del Caribe y del Pacífico, mientras que durante la tarde las precipitaciones se extenderán hacia la provincia de Panamá, Colón, las provincias centrales y el occidente del país, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el informe, durante la mañana se prevén incursiones nubosas sobre las costas y tierra firme del Caribe, acompañadas de lluvias y episodios de aguaceros ocasionales.

En el Pacífico también se esperan lluvias con posibles tormentas sobre el golfo de Panamá, el golfo de Chiriquí, el sur de Azuero, el sur de Veraguas, Panamá Este y Darién.

Para horas de la tarde, el Imhpa pronostica el desarrollo de nuevos núcleos de lluvia con tormentas que podrían afectar la provincia de Panamá, Colón, las provincias centrales y el occidente del país.

Durante la noche, las precipitaciones persistirán principalmente en la provincia de Chiriquí y el sur de Veraguas, mientras que en el resto del territorio no se esperan eventos lluviosos significativos.

El informe mantiene vigente un aviso de vigilancia, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 33 °C en el Pacífico, entre 27 °C y 30 °C en el Caribe y entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas de 1.60 a 2.50 metros, con períodos de 9 a 10 segundos, por lo que también se mantiene un aviso de vigilancia para ese sector. En el Pacífico, las condiciones serán favorables, con olas de 1.00 a 1.50 metros y períodos de 11 a 15 segundos.