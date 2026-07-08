¿Sabrías qué hacer si alguien sufre un golpe de calor? El SUME 911 explica cómo actuar

Ante las altas temperaturas, el SUME 911 recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los primeros signos de alerta para actuar de forma oportuna.

Ciudad de Panamá/Las altas temperaturas pueden provocar desde un agotamiento por calor hasta un golpe de calor, una condición que representa una emergencia médica y que requiere atención inmediata. Pero, ¿sabrías cómo ayudar a una persona mientras llega una ambulancia?

Personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) 911 explicó cuáles son los primeros auxilios que cualquier ciudadano puede aplicar para asistir a una persona que presente síntomas como mareos, dolor de cabeza, sed intensa, debilidad o agotamiento tras permanecer varias horas bajo el sol.

Lo primero, señalan los paramédicos, es trasladar a la persona a un lugar fresco o con sombra para reducir su temperatura corporal. Luego, se debe aflojar o desabotonar la ropa para facilitar la circulación del aire, colocar paños húmedos o fríos sobre la cabeza y ofrecer agua, siempre que la persona esté consciente y pueda beber sin dificultad.

“El primer paso es identificar a una persona que necesita la ayuda; en este caso, sospechando un agotamiento por calor o un golpe por calor, usted debe llevar a la persona a un lugar fresco; posterior a eso, debe quitarle el exceso de ropa y mojar a la persona con toallitas húmedas”, explicó un paramédico.

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Mientras llega el personal de emergencias, también se recomienda abanicar a la persona o utilizar un ventilador para ayudar a enfriar su cuerpo y, de inmediato, llamar al 911 para solicitar asistencia médica.

“Con una alteración del estado de alerta sospecharíamos que la paciente se agrava, e incluso tendríamos que colocarle soluciones intravenosas”, indicó James Rivera, de Urgencias Médicas del 911.

Los especialistas explican que el agotamiento por calor ocurre cuando el organismo se sobrecalienta debido a la exposición prolongada a altas temperaturas o al esfuerzo físico. En cambio, el golpe de calor es la etapa más grave, ya que el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, la cual puede superar los 40 ºC, poniendo en riesgo la vida.

Los paramédicos enfatizan que, en este tipo de emergencias, cada minuto cuenta. Por ello, conocer estas medidas básicas de primeros auxilios puede marcar la diferencia mientras llega la ayuda especializada.

Ante las altas temperaturas, el 911 recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los primeros signos de alerta para actuar de forma oportuna.

Con información de Kayra Saldaña.