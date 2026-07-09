Montijo declara emergencia sanitaria y ambiental por cierre del vertedero municipal

El acuerdo advierte que la interrupción del servicio ha provocado la acumulación de basura en diferentes comunidades, generando riesgos para la salud pública y el ambiente.

El Concejo Municipal del distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, declaró una situación de emergencia sanitaria y ambiental como consecuencia de la interrupción de las operaciones del vertedero municipal, una medida que busca atender la acumulación de residuos sólidos y reducir los riesgos para la salud de la población.

La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo N.° 6-2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 30563-A, en el que se señala que el cierre unilateral del vertedero por parte de moradores de las comunidades de Buena Vista Norte y El Florentino ha impedido la disposición final de los desechos generados en el distrito.

El acuerdo advierte que la interrupción del servicio ha provocado la acumulación de basura en diferentes comunidades, generando riesgos para la salud pública y el ambiente.

Además, sostiene que la acumulación de residuos favorece la proliferación de vectores, roedores y otros agentes transmisores de enfermedades, lo que incrementa la preocupación de las autoridades municipales.

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El documento también hace referencia a la detección reciente de casos de hantavirus en el distrito, incluyendo el fallecimiento de uno de sus habitantes, situación que, según el Concejo Municipal, hace necesario adoptar medidas urgentes para prevenir una crisis sanitaria de mayores proporciones.

Alcalde podrá gestionar soluciones temporales

Como parte de las medidas aprobadas, el Concejo autorizó al alcalde de Montijo a realizar los trámites administrativos y coordinaciones necesarias para garantizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.

Asimismo, podrá suscribir acuerdos, convenios o contratos temporales con entidades públicas o privadas, incluida la empresa Soluciones Ambientales Comunitarias, S.A. (SACOSA), con el propósito de asegurar la continuidad del servicio mientras se implementa una solución permanente para la disposición de los desechos.

El acuerdo también solicita la intervención inmediata de la Gobernación de Veraguas, el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y demás entidades competentes para coordinar acciones que permitan atender la emergencia sanitaria y ambiental que enfrenta el distrito.

La declaratoria entró en vigor tras su aprobación, sanción y promulgación, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial.