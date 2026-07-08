‘Se acabó la corrupción’, advierte Chanan Singh al asumir la dirección del Sistema Penitenciario

El director también afirmó que asume el cargo con el compromiso de fortalecer el sistema carcelario del país y enfrentar los principales desafíos.

Ciudad de Panamá/Con pancartas en mano, familiares de privados de libertad recluidos en distintos centros penitenciarios de la ciudad capital se manifestaron este martes en las inmediaciones del Ministerio de Gobierno para solicitar la revisión de las medidas de restricción que se mantienen vigentes en algunas cárceles del país.

Durante la protesta, los manifestantes expresaron su preocupación por las limitaciones para ingresar artículos de aseo personal, medicamentos y otros insumos que, según indicaron, son necesarios para los privados de libertad.

Tras la manifestación, una comisión de familiares sostuvo una reunión con el nuevo director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, a quien plantearon sus inquietudes y solicitaron que se flexibilicen las restricciones aplicadas en algunos centros carcelarios.

Luego del encuentro, Singh aseguró que su administración trabajará para atender los múltiples problemas que enfrenta el sistema penitenciario e invitó a los familiares a colaborar en la búsqueda de soluciones.

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"La posición del Sistema Penitenciario realmente es tratar de resolver todos los problemas que existen, ya que son muchos. Los he invitado a que sean parte de mi equipo externo para poder resolver los problemas; vamos a atender tanto el aspecto administrativo como el técnico y el de seguridad de todo el sistema penitenciario", manifestó el funcionario.

El nuevo director del Sistema Penitenciario también afirmó que asume el cargo con el compromiso de fortalecer el sistema carcelario del país y enfrentar los principales desafíos que afectan a los centros penitenciarios.

En ese sentido, reiteró que durante su gestión habrá "cero tolerancia" frente a la corrupción y advirtió que no permitirá actos irregulares dentro del sistema, tanto por parte de funcionarios como de las personas privadas de libertad.

"Vamos a hacer el trabajo como tiene que ser. Se acabó la corrupción; habrá cero tolerancia para la corrupción, tanto para nuestros funcionarios como para los privados de libertad", enfatizó Singh.

Respecto a los retos que enfrenta el sistema penitenciario, el director indicó que se implementarán acciones para atender las distintas problemáticas a nivel nacional, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los centros de reclusión.