Crisis penitenciaria: Exdirector del Senafront habla de la realidad de las cárceles en Panamá y el modelo de El Salvador

El comisionado retirado y exdirector del Senafront, Oriel Ortega, analizó en Noticias AM la fuga masiva, la corrupción interna y los anuncios de nuevas medidas de seguridad para el 1 de julio.

Ciudad de Panamá/La grave crisis penitenciaria en Panamá ha dejado al descubierto las profundas vulnerabilidades del sistema penitenciario del país.

El comisionado retirado Oriel Ortega, quien fungió como director del Senafront y jefe de seguridad en La Joyita, detalló en una entrevista a Noticias AM la compleja realidad que enfrentan los centros de detención y los retos de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

Al referirse a los complejos de La Joya y La Joyita, que albergan a más de 14 mil privados de libertad, Ortega describió el panorama como un "inframundo inhumano" producto de la falta de presupuesto, el hacinamiento y el deterioro de las estructuras.

Ortega recordó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Seguridad, que efectúa el control perimétrico, y el Ministerio de Gobierno, que administra los centros.

El exdirector de Senafront destacó el decomiso de más de 3.000 celulares, antenas, routers, armas de fuego y drogas. Sin embargo, advirtió que el problema de fondo es la corrupción facilitada por los bajos salarios de los custodios.

Traslado a Coiba

Sobre el traslado de 29 detenidos de alta peligrosidad a la base del Servicio Nacional Aeronaval en la isla de Coiba, Ortega justificó la medida por una razón específica: la incomunicación. "Hay que buscar lugares donde no haya señal en este momento, donde no haya población cercana", explicó, contrastando la isla con los penales de la capital, cuyas cercas perimétricas están a un metro de las barriadas.

De cara a las medidas que el Órgano Ejecutivo presentará el 1 de julio para pasar a un sistema más duro, Ortega consideró que se requiere un decreto ejecutivo especial que reestructure la Ley 55. Además, señaló que el Estado panameño está obligado a explorar el modelo de El Salvador.

Modelo de El Salvador

Al analizar el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, el experto advirtió que replicar este modelo de aislamiento rígido exige una gran inversión en infraestructura y concientizar al personal, ya que pueden necesitar más de mil custodios diarios.

"El sistema está hecho para que los privados de libertad estén dentro y no se les permite nada", afirmó Ortega, reconociendo que este régimen bajo estado de excepción genera debates sobre derechos humanos, pero que para el presidente salvadoreño Nayib Bukele, "esto era lo que necesitaba El Salvador".

Finalmente, ante la ola de homicidios y sicariato, Ortega propuso abandonar las patrullas exclusivas en vehículos para tener "policías caminando". Asimismo, exigió la instalación de más cámaras de reconocimiento facial y lectores de placas en los semáforos para profesionalizar a la Fuerza Pública.