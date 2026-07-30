Sinaproc levanta las alertas verde y amarilla tras mejora de las condiciones del tiempo

Pese al levantamiento de las alertas, la institución recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sinaproc y del Imhpa.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que levantó las alertas verde y amarilla que permanecían vigentes en varias provincias y comarcas del país, luego de una evaluación técnico-científica realizada este 30 de julio de 2026.

La entidad explicó que, a partir de las 12:00 mediodía, quedó sin efecto la alerta amarilla que regía en los distritos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro. Asimismo, se levantó la alerta verde que se mantenía en 17 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé, además de la comarca Ngäbe-Buglé.

Según el comunicado, la decisión responde a la mejoría gradual de las condiciones atmosféricas, la disminución de las lluvias y la reducción de la amenaza por inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra.

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Durante el periodo de alerta, el Sinaproc indicó que mantuvo activos sus mecanismos de vigilancia, monitoreo y coordinación con las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), además de las autoridades locales y los equipos de primera respuesta para atender las situaciones registradas en las zonas afectadas.

Pese al levantamiento de las alertas, la institución recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sinaproc y del Imhpa, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas durante las lluvias, permanecer atentos a los pronósticos del tiempo y reportar cualquier emergencia a las líneas 911 y 520-4425.