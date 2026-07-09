Capturan en Panamá a salvadoreño buscado por presunta estafa de más de $490 mil

La captura se dio durante un operativo realizado en una residencia ubicada en el sector de Albrook .

Panamá/Un ciudadano salvadoreño, requerido mediante una Notificación Roja de Interpol por el presunto delito de estafa agravada, fue aprehendido por unidades de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá durante un operativo realizado en una residencia ubicada en el sector de Albrook.

De acuerdo con la información oficial, el extranjero mantenía una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, a solicitud de las autoridades de El Salvador.

Las investigaciones lo vinculan con un presunto esquema fraudulento relacionado con un proyecto de inversión empresarial. Según las autoridades, la víctima entregó más de 490 mil dólares bajo la promesa de obtener participación accionaria, sin recibir posteriormente la documentación ni los beneficios ofrecidos.

Tras su captura, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar el proceso de extradición conforme a la legislación vigente.