Taxímetro digital y aplicación ALCO: las dos apuestas para transformar el servicio de taxi

La propuesta de implementar un taxímetro digital en Panamá volvió a abrir el debate sobre la modernización del servicio de taxi.

La propuesta de implementar un taxímetro digital volvió a tomar fuerza como parte de los planes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para modernizar el servicio de transporte selectivo en Panamá.

Aunque inicialmente se pensó en un dispositivo físico instalado en los vehículos, la iniciativa apunta ahora a un sistema digital que funcionaría mediante una aplicación móvil.

El dirigente transportista Omar López explicó que el gremio aún no conoce todos los detalles del proyecto y advirtió que existen dudas sobre la forma en que se calcularían las tarifas.

"Sabemos que este tipo de aparatos se cobran mediante tiempo y recorrido, entonces, con las calles de Panamá y los tranques que se forman, consideramos que todavía hay mucha información que debe explicarse tanto a los usuarios como a los transportistas", señaló.

Por su parte, los usuarios opinan que se debe analizar bien la propuesta y explicar a la población cómo funcionaría, si en realidad mejoraría el tema de las tarifas, ya que consideran que no están establecidas adecuadamente y muchas veces se encuentran con variación en los precios.

Taxistas impulsan la plataforma ALCO

Paralelamente, el sector transporte trabaja en el relanzamiento de ALCO, una plataforma desarrollada por los propios taxistas para competir con las aplicaciones internacionales.

Según López, la herramienta será actualizada para incorporar nuevas funciones, entre ellas:

Pago con tarjeta de crédito.

Tarjetas especiales para usuarios frecuentes.

Solicitud de taxis mediante una aplicación móvil.

"Nosotros también queremos ponernos al margen de la tecnología", afirmó.

Explicó que ALCO ya existía, pero actualmente está siendo reestructurada para ofrecer un servicio similar al de otras plataformas digitales.

"Lo que buscamos es que la Autoridad del Tránsito reglamente las plataformas electrónicas. Mientras eso no ocurra, seguiremos enfrentando grandes pérdidas", indicó.

López aseguró que la actualización de la plataforma estará lista el próximo mes, por lo que los usuarios podrían volver a descargar la aplicación y solicitar taxis desde sus celulares.

"Queremos una plataforma buena, bonita y barata, pero que sea netamente de los panameños y de los transportistas", sostuvo.

Agregó que la propuesta ya ha sido presentada a la ATTT en distintas reuniones.

Buscan recuperar la confianza de los usuarios

El dirigente reconoció que el sector enfrenta desafíos para recuperar la confianza de la ciudadanía, pero aseguró que trabajan junto con la ATTT en programas de capacitación y educación vial.

Estamos tratando de buscar los mecanismos para que el usuario tenga un mejor servicio. Sabemos que existen dificultades dentro del sector, pero poco a poco vamos avanzando", manifestó.

De acuerdo con López, en la provincia de Panamá existen 45.000 titulares de certificados de operación de taxi.

Asimismo, reiteró la posición del gremio de no autorizar nuevos cupos para el transporte selectivo.

"No queremos un certificado de operación más", afirmó.

Mientras tanto, se espera que la ATTT brinde más detalles sobre el funcionamiento del taxímetro digital, una iniciativa que busca modernizar el servicio y mejorar la experiencia de los usuarios.

Información de Fabio Caballero