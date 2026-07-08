Noriel Araúz, exadministrador de la AMP, fue aprehendido en el aeropuerto de Tocumen

Araúz, que ejerció su cargo durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2014) , también fue denunciado ante el Ministerio Público por la Contraloría General de la República debido a una serie de irregularidades detectadas en un informe de auditoría del 9 de abril de 2026.

Ciudad de Panamá/El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, fue aprehendido en horas de la mañana de este miércoles 8 de julio en el aeropuerto de Tocumen.

Es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado. El exfuncionario ya tenía una orden de aprehensión emitida desde junio.

Fue aprehendido por la Policía Nacional tras arribar al país en un vuelo procedente de Asunción, Paraguay.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, la presunta afectación patrimonial asciende a 1.3 millones de dólares.

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Araúz, que ejerció su cargo durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2014), también fue denunciado ante el Ministerio Público por la Contraloría General de la República debido a una serie de irregularidades detectadas en un informe de auditoría del 9 de abril de 2026.

Según informó la institución, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el 30 de junio de 2026 y se basa en las actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo de administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

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