Contraloría lleva al Ministerio Público 7 denuncias penales por presuntas irregularidades detectadas en auditorías

Las denuncias están relacionadas con hallazgos detectados en 5 auditorías presentadas en 2025 y 2 en 2026 e implican a cuatro exfuncionarios, una junta comunal, una empresa y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional.

Ciudad de Panamá/Al menos siete denuncias penales presentó la Contraloría General de la República ante el Ministerio Público como resultado de las auditorías realizadas en ejercicio de sus funciones de fiscalización y control.

Las denuncias están relacionadas con hallazgos detectados en 5 auditorías presentadas en 2026 y 2 en 2025 e implican a cuatro exfuncionarios, una junta comunal, una empresa y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional.

Se trata de los exfuncionarios Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Maritza Ureña, exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos, Nadia del Río, exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia de la República durante la administración de Laurentino Cortizo y Publio Anselmo De Gracia, exdirector de la DGI, la Junta Comunal de Ponuga (Veraguas), el Idaan y la empresa FCC Construcción, S.A.

Según informó la Contraloría, su deber legal es remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que, a partir de los hallazgos de auditoría, surjan elementos que puedan ameritar una investigación penal.

En ese contexto, detallaron las fechas en las que recibieron los informes de auditorías y la fecha en la que se presentó la denuncia, siendo estas las siguientes:

En el caso del informe de auditoría del Idaan , fue presentado ante la Contraloría el 26 de junio ; la denuncia se presentó el 1 de julio de 2026.

, fue presentado ante la Contraloría el ; la denuncia se presentó el 1 de julio de 2026. La empresa FCC Construcción, S.A. presentó el informe de auditoría el 18 de septiembre de 2025; la denuncia se realizó el 2 de julio de 2026.

la denuncia se realizó el 2 de julio de 2026. La Junta Comunal de Ponuga (bajo la administración del representante del PRD Alexander Campell) presentó el informe el 19 de enero de 2026 ; la denuncia se presentó el 1 de julio.

(bajo la administración del representante del PRD Alexander Campell) presentó el informe el ; la denuncia se presentó el Por su parte, Noriel Araúz presentó el informe de auditoría el 9 de abril de 2026 y la denuncia también se presentó el 1 de julio de 2026.

y la El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, presentó el informe de auditoría el 25 de mayo de 2026 y el 2 de julio se formalizó la denuncia por parte de la Contraloría ante el Ministerio Público.

presentó el y el por parte de la Contraloría ante el Ministerio Público. En tanto, las exfuncionarias Nadia del Río y Maritza Ureña presentaron el informe de auditoría el 29 de junio de 2026, y solo dos días después, es decir, el 2 de julio de 2026, el Ministerio Público ya recibía la denuncia penal presentada por la Contraloría.

La Contraloría informó sobre el curso de los casos derivados de su labor de fiscalización y del ejercicio del control posterior, facultad mediante la cual realiza las auditorías correspondientes, y reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio público, la transparencia en la gestión del Estado y la rendición de cuentas.

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