Tribunal de Apelaciones de Chiriquí ordena la detención del representante de David cabecera

Esta investigación se origina con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que concluye una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera.

El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí ordenó la detención provisional del representante de David Cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

En ese sentido, los magistrados Katherine Pittí Valdés de Molina (ponente), Carlos Daniel Fajardo Morales y Rita del Carmen Williams Castillo revocaron la medida cautelar de arresto domiciliario que mantenía el imputado al considerar el riesgo procesal de afectar los medios de prueba y que no existe un informe actualizado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que justifique la necesidad de aplicar una medida distinta a la detención provisional.

Esta investigación se origina con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que concluye una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera durante el período comprendido entre los años 2019 y 2024.

De acuerdo con el informe, Montenegro Vallarino, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) es investigado por el presunto delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, por un monto de 4.4 millones de dólares. Durante su detención, el representante ha sido trasladado en dos ocasiones desde la cárcel pública de David hasta el Hospital Regional Rafael Hernández, tras presentar problemas respiratorios y de presión arterial, según se expuso durante la audiencia.