Capturan a más de 25 presuntos integrantes de red de tráfico internacional de drogas que contaminaba contenedores en Balboa

Se trata de una investigación iniciada en el 2024; la organización contaminaba contenedores con droga rumbo a Europa y Oceanía.

Panamá/Más de 25 personas fueron aprehendidas en diligencias que incluyeron allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y el distrito de San Miguelito, lo que, según las autoridades, ha permitido desarticular una organización presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas, que operaba mediante la contaminación de contenedores en el puerto de Balboa, en la ciudad de Panamá.

Las diligencias, desarrolladas durante la operación 'Alianza' fueron realizadas por la Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de una investigación que permitió identificar a 30 personas objetivos, presuntamente vinculados a los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, el supuesto grupo criminal operaba mediante la modalidad de contaminación de contenedores, utilizando cargas con destino a países de Europa y Oceanía para el envío de sustancias ilícitas.

Entre los aprehendidos hay 23 personas, ocho activos y 15 extrabajadores de una de las empresas subcontratadas para operar el puerto de Balboa. Igualmente 2 trabajadores de la antigua operaria Panamá Ports y un excolaborador.

Las pesquisas, desarrolladas desde el año 2024, permitieron dar seguimiento a 19 eventos relacionados con esta estructura criminal en los que se dio con el decomiso de sustancias ilícitas. Durante ese período, las autoridades lograron incautar más de una tonelada de droga, mientras que en los allanamientos efectuados este lunes también fueron ubicados diversos indicios que serán incorporados a la investigación.

La Procuraduría General de la Nación anunció que las personas aprehendidas serán puestas a disposición de los Tribunales de Garantías, donde enfrentarán las respectivas audiencias de legalicación de aprehensiones, imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas.