Universidad de Panamá | Rector electo plantea descentralizar las carreras y reclama mayor inversión en investigación

De acuerdo con el rector electo, el presupuesto no contempla fondos para investigación.

Panamá/El rector electo de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, anunció que impulsará un cambio en el modelo académico de la primera casa de estudios superiores del país, que incluirá una mayor vinculación con el sector productivo, la descentralización de la oferta académica y un fortalecimiento de la investigación, para la cual aseguró que actualmente no existe una partida específica dentro del presupuesto institucional.

Moreno, quien asumirá el cargo el próximo 1 de octubre tras obtener más del 60 % de los votos, afirmó que uno de sus principales objetivos será acercar la universidad a las necesidades del país.

Queremos más vinculación entre la universidad y las empresas privadas, las entidades del gobierno y las ONG. Siempre ha habido una crítica de una desvinculación entre universidad y empresa y nosotros queremos rescatar eso", expresó.

Uno de los cambios que propone consiste en otorgar mayor autonomía a los centros regionales universitarios para definir su oferta académica.

Nosotros lo que queremos es que cada centro regional universitario cree sus propias carreras, porque las necesidades de Bocas del Toro son diferentes a las necesidades de San Miguelito, son diferentes a las necesidades de Colón, a las de Darién, y lo que buscamos es que, de acuerdo al contexto, así mismo se hagan las carreras", explicó.

Según Moreno, las universidades deben convertirse en motores del desarrollo de cada provincia y responder a las necesidades particulares de cada región. Otro de los ejes de su gestión será fortalecer la formación práctica de los estudiantes mediante alianzas con el sector productivo.

"Queremos mayores alianzas con las empresas, porque queremos que nuestros estudiantes desde los primeros años vayan a las empresas", indicó, al señalar que busca replicar en otras carreras el modelo de prácticas que ya aplican facultades como Medicina, Odontología y Enfermería.

En materia presupuestaria, el rector electo advirtió que uno de los principales retos será fortalecer la investigación científica.

Aunque la Universidad de Panamá administra un presupuesto cercano a 430 millones de dólares, aseguró que esos recursos no incluyen una asignación específica para investigación.

"No hay un solo centavo que se dedique a investigación"

"Actualmente, en el presupuesto que se le asigna a la Universidad de Panamá no hay un solo centavo que se dedique a investigación", manifestó.

Explicó que los proyectos de investigación que desarrolla la institución se financian actualmente mediante recursos de autogestión. "Los dineros que se usan en la Universidad de Panamá para investigación son de autogestión", agregó.

Moreno sostuvo que los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo lo han hecho apostando por sus universidades y por la generación de conocimiento. "Hoy en día, los países que han salido al desarrollo es porque los gobiernos han creído en las universidades", afirmó.

Sobre la impugnación presentada contra su elección, el rector electo indicó que el organismo electoral universitario ya analizó el recurso y señaló que, aunque considera poco probable que prospere, aún espera la comunicación oficial de la decisión.