Gobierno descarta volver a los precios regulados: 'son una distorsión del mercado', dice director de la Acodeco

Parte del programa Panamá Pa’ Ti es hacer más eficiente la cadena entre productores, transportistas, distribuidores y comercios.

Panamá/El Gobierno descartó volver al esquema de precios regulados como medida para contener el costo de la canasta básica y aseguró que su estrategia estará enfocada en hacer más eficiente la cadena entre productores, transportistas, distribuidores y comercios, como parte del programa Panamá Pa’ Ti, anunciado por el presidente José Raúl Mulino.

Ramón Abadí, director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) , actuó como vocero del Gobierno para explicar los alcances del plan y señaló que la iniciativa se basa en cuatro pilares: empleo, agua, salud y canasta básica.

La verdad es que es un plan bastante ambicioso pero que Panamá merece. El presidente de la nación lo dijo en su discurso, son cuatro pilares fundamentales en los cuales se va a basar este plan, que son el tema de empleo, agua, salud y la canasta básica”, indicó.

En materia de precios, Abadí fue enfático al señalar que el Gobierno no contempla retomar la regulación de precios. “Totalmente descartado. Los precios regulados son una distorsión del mercado”, afirmó. Añadió que, aunque pueden funcionar como medida temporal de emergencia, “no deben extenderse en el tiempo”, al considerar que en Panamá su aplicación por más de una década fue “nefasta”.

El vocero explicó que la apuesta será mejorar la eficiencia en el traslado de los productos del sector agropecuario hasta la mesa de los consumidores.

Estamos recomendando mucho al gobierno que hay que bajar los índices de cómo hacer para que sea más eficiente el transporte del producto del sector agro hacia la mesa del panameño”, dijo.

Abadí detalló que la canasta básica en supermercados se ubica en 303 dólares, mientras que en minisúperes y abarroterías ronda los 356 dólares con 6 centavos, lo que representa un costo mayor para quienes compran en este tipo de comercios.

Sobre empleo, aseguró que el año pasado se registraron 77 mil empleos creados por la empresa privada y que solo en el primer semestre de este año se generaron más de 17 mil empleos en el sector privado. También mencionó la ampliación de la Zona Libre de Colón, que proyecta 2 mil empleos, y más de 360 proyectos de obras públicas en ejecución.

En salud, el plan contempla que los 140 medicamentos con descuento puedan estar disponibles en los próximos meses en 500 farmacias del país, con el objetivo de reducir el costo para los pacientes. En agua, Abadí mencionó como prioridad el anillo este de Panamá y proyectos de plantas potabilizadoras en el interior.

El vocero aseguró que el programa ya está en ejecución bajo coordinación de varias instituciones. “Ya nosotros estamos trabajando en este plan, estamos trabajando todas las instituciones de gobierno de forma mancomunada”, expresó. También reconoció que los tiempos son exigentes: “¿Tenemos tiempos ambiciosos? Sí. ¿Tenemos que cumplirlos? Sí”