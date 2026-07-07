Vía Centenario | Incendio de un cabezal de mula afectó el tráfico hacia Panamá Oeste

Una vez controlada la situación y despejada la vía, la circulación vehicular fue restablecida y el flujo de automóviles comenzó a normalizarse en dirección hacia Panamá Oeste.

Panamá/El incendio de un cabezal de mula registrado la mañana de este lunes en la vía Centenario, en dirección hacia Panamá Oeste, provocó congestionamiento vehicular mientras unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendían la emergencia.

El siniestro se produjo en el cabezal de un vehículo articulado, lo que obligó a los bomberos a realizar labores de extinción para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

Precaución. Camión se incendió en la vía Centenario frente a Merca Panamá hacia Panamá Oeste. pic.twitter.com/wiBaZvSNmO — Tráfico Panamá (@traficocpanama) July 7, 2026

Como consecuencia de la emergencia, el tránsito en esta importante arteria vial presentó demoras durante varios minutos debido a las maniobras de los equipos de primera respuesta.

Una vez controlada la situación y despejada la vía, la circulación vehicular fue restablecida y el flujo de automóviles comenzó a normalizarse en dirección hacia Panamá Oeste.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio del vehículo articulado.

Información en desarrollo.