Autoridades reiteran restricción vehicular para ingresar al Casco Antiguo

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de ingresar al Casco Antiguo por la avenida Eloy Alfaro, en las inmediaciones de la rotonda del Mercado de Mariscos.

Ciudad de Panamá/Las autoridades recordaron a conductores, comerciantes y operadores de transporte turístico que continúa vigente la restricción de acceso vehicular al Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, una medida que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y preservar el patrimonio cultural del sector.

Aunque el decreto que establece esta regulación fue aprobado hace varios meses, las autoridades señalaron que muchos conductores aún desconocen su aplicación, por lo que reiteraron el llamado a respetar las disposiciones establecidas.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de ingresar al Casco Antiguo por la avenida Eloy Alfaro, en las inmediaciones de la rotonda del Mercado de Mariscos. La medida tiene como objetivo agilizar la circulación vehicular y facilitar el desplazamiento tanto de residentes como de visitantes.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento del decreto puede acarrear sanciones que superan los 100 dólares.

El jefe de Administración de Tránsito, Fernando Aranda, explicó que también se realizaron modificaciones en la circulación del transporte turístico de gran capacidad.

"Instamos a los comerciantes a que respeten las medidas adoptadas. De igual manera, se han hecho algunos cambios con respecto a la ruta del transporte público de turismo. Los buses grandes, prácticamente de más de 60 pasajeros, tienen que entrar por la Cinta Costera 3 hacia los estacionamientos ubicados en el Parque Sur. De igual manera, deben hacer uso de los estacionamientos para buses que se encuentran en el área de la Bandera", indicó.

Las autoridades señalaron que estas disposiciones buscan reducir la congestión vehicular dentro del Casco Antiguo, proteger su infraestructura histórica y garantizar una movilidad más ordenada para quienes visitan uno de los principales destinos turísticos y patrimoniales del país.

Con información de Yamy Rivas