Nuevas restricciones en el Casco Antiguo para buses turísticos

La regulación que impide el ingreso de los buses grandes de turismo en la zona del Casco Antiguo.

La oficina del Casco Antiguo explicó que desde el 1 de julio entró en vigor una regulación que impide el ingreso de los buses grandes de turismo a esa zona. Normalmente, estos vehículos se estacionaban en el área de la plaza Quinto Centenario, pero ahora no pueden pasar por la rotonda del mercado del marisco.

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Como alternativa, deben buscar estacionamiento en el área de las banderas, frente a la Presidencia, o en la puerta sur, en la Cinta Costera, donde hay unos 200 espacios disponibles.

Algunos guías turísticos comentaron que esta medida solo viene a formalizar algo que ya se hacía, pues por sus dimensiones es muy difícil para estos buses doblar en las esquinas del Casco. Lo habitual, explicaron, es dejar a los pasajeros en la plaza Quinto Centenario para que caminen y luego recogerlos en otro punto.

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La oficina del Casco Antiguo recordó que ya existía una regulación similar para camiones y equipos pesados, los cuales deben solicitar permiso para ingresar cuando sea estrictamente necesario. Esto aplica también por el tamaño y el peso de esos vehículos.

El objetivo de esta restricción es proteger la estructura de la zona turística, en especial los adoquines, y evitar que se obstaculice la circulación vial. Se anunció que durante la semana se brindarán más detalles sobre las razones de esta decisión, que rige a partir del 1 de julio.