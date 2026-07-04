Rescatistas panameños regresan a casa tras culminar labores de apoyo y búsqueda en Venezuela

El grupo de rescatistas tiene previsto regresar a Panamá este domingo 5 de julio en horas de la noche.

El contingente de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR Panamá) finalizó oficialmente sus operaciones de asistencia en territorio venezolano, luego de ocho días de intensas labores operativas tras el devastador terremoto que afectó a ese país del sur.

En una de sus últimas intervenciones, guiados por reportes de la ciudadanía local, el grupo civil y de emergencia panameño acudió al edificio Marina Place. En dicha estructura, un componente de 35 rescatistas y dos unidades caninas especializadas (K9) ejecutaron tareas de remoción de escombros durante más de cinco horas, localizando el cuerpo de una persona que desafortunadamente se encontraba sin signos vitales.

Balance de las operaciones de rescate en Venezuela

Durante su despliegue en las zonas de mayor impacto del sismo, el equipo USAR-PAN11 concentró sus esfuerzos en la localización de sobrevivientes y la recuperación de víctimas reportadas como desaparecidas por sus familiares.

El alcance del operativo técnico de la delegación panameña incluyó:

Inspección técnica en más de un centenar de estructuras multifamiliares y residenciales colapsadas.

multifamiliares y residenciales colapsadas. Rastreo y cuadrantes de búsqueda a lo largo de siete avenidas principales con edificaciones afectadas.

Evaluación de puntos críticos con denuncias civiles sobre personas atrapadas bajo estructuras de concreto.

Acto de cierre y retorno al Aeropuerto Internacional de Tocumen

Al concluir el periodo de operaciones prioritarias en los sectores asignados, el Gobierno de Venezuela organizó este viernes un acto formal de reconocimiento para despedir a los especialistas de rescate urbano de Panamá, agradeciendo el apoyo logístico e interinstitucional brindado en la gestión de la crisis vial y habitacional.

De acuerdo con el itinerario de vuelo oficial, el personal de rescate y las unidades caninas emprenderán el viaje de retorno. Se tiene previsto que el contingente arribe a suelo panameño el próximo domingo a las 7:21 p.m., ingresando por las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.