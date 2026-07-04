Operación Teddy: La forma en que el crimen organizado ocultaba droga en peluches y caramelos

Las redes criminales recurren a métodos de ocultamiento cada vez más inusuales. No es una decisión al azar; es una respuesta directa a la tecnología y a las estrategias de las autoridades.

Las organizaciones dedicadas al crimen organizado continúan diversificando sus métodos de ocultamiento para burlar los controles aduaneros. En las últimas horas, las autoridades de seguridad desarticularon dos operaciones distintas en Panamá Oeste y el sector de Felipillo, donde se pretendía ingresar sustancias ilícitas y piezas de armamento camufladas en envíos de carga internacional procedentes de Estados Unidos.

Operación Teddy: Droga camuflada en juguetes en Felipillo

A través de la denominada Operación Teddy, un esfuerzo conjunto entre unidades de inteligencia de la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público, se detectó un cargamento contaminado en el área de Felipillo.

Durante la inspección en la bodega de una empresa de mensajería (Courier), los agentes localizaron tres cajas de cartón que contenían osos de peluche. Tras una revisión exhaustiva, se descubrió que los juguetes estaban totalmente rellenos con paquetes de presunta sustancia ilícita.

Nuevas modalidades del narcotráfico

El subcomisionado de la Policía Nacional, Walther Stanziola, advirtió sobre el ingenio de estas redes delictivas: “Bajo el ocultamiento, estos grupos de crimen organizado se las ingenian para poder ingresar droga procedente de otros países. En nuestros operativos hemos identificado el ingreso de sustancias ilícitas a través de caramelos, comida, juguetes y dentro de muebles”.

El cargamento incautado fue remitido de inmediato a la Fiscalía de Drogas para iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables de recibir la mercancía ilegal en Panamá.

Tres detenidos por tráfico ilícito de armas en La Chorrera

De forma paralela, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se ejecutó una diligencia de control que dejó como resultado la captura de tres personas presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de componentes de armas de fuego.

El informe oficial detalla que los implicados utilizaban servicios de mensajería internacional (casilleros o couriers) desde los Estados Unidos para introducir diversas piezas y componentes de armas al territorio panameño.

Evidencias: Los componentes de armas incautados fueron fijados como indicios delictivos.

Los componentes de armas incautados fueron fijados como indicios delictivos. Procesamiento: Los tres ciudadanos aprehendidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán las medidas cautelares correspondientes en las próximas horas.

Estas acciones forman parte de las estrategias de seguridad nacional orientadas a fiscalizar y frenar el uso indebido de los mecanismos de envío postal internacional para el traslado de mercancías clandestinas y peligrosas.