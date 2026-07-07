Plan contra sismos: Sinaproc y la AIG coordinan con Google para enviar alertas tempranas a los teléfonos

Panamá/El reciente sismo en Venezuela, que dejó a miles de familias damnificadas, encendió las alarmas en el territorio nacional. Ante la falta de un mecanismo oficial de prevención en el país, ha crecido la incertidumbre entre miles de ciudadanos, quienes recalcan que Panamá no cuenta con un sistema de alerta temprana que notifique con tiempo a la población para evacuar y salir de sus residencias. Frente a esta realidad, las autoridades confirmaron que ya trabajan en una solución tecnológica directa al celular.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, confirmó que se encuentra coordinando esfuerzos con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para implementar el primer sistema de alerta temprana ante sismos. El plan busca aprovechar las experiencias exitosas de otras regiones para que los panameños estén preparados y reciban una notificación en tiempo real sobre un desastre inminente.

Sinergia tecnológica: Google y científicos locales

Para que este proyecto sea una realidad, se requiere entrelazar la tecnología global con los centros de monitoreo que ya operan en el país. El objetivo es que la alerta llegue a los teléfonos de forma nativa, un proceso que se coordinará formalmente durante los próximos días.

Hay esfuerzos que se están retomando. AIG se está involucrando en este proceso precisamente para eh hacer el link con la gente de Google, ese por una instancia. Lo que vuelvo y digo, la palabra tal vez aquí es sinergia, lo que estamos buscando es que se integre el personal de este la UTP, que también indicó que tenía algún esfuerzo frente a eso, el Instituto de Geociencias, por supuesto", detalló el director de Sinaproc sobre la mesa de trabajo en la que participan la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y los expertos en sismología.

El reto: pasar de la información a la prevención rápida

Aunque actualmente Panamá se entera rápido de los temblores gracias a la tecnología del Instituto de Geociencias, el verdadero desafío humano es lograr que esa información llegue antes de que la tierra empiece a sacudirse con fuerza, dando un margen vital para ponerse a salvo.

Ya ellos tienen una automatización de lo que es el sistema, es decir, nosotros nos enteramos de que se genera un sismo, digamos en cuestión de minutos, porque ya Geociencias lo tiene, pero lo que queremos ahorita es que genere entonces un proceso de alerta temprana, que nos dé los 15 segundos por lo menos para los efectos de poder que la persona tome acción", puntualizó Smith.

Con esta iniciativa sobre la mesa, se busca transformar los teléfonos móviles en una herramienta de supervivencia, configurando el sistema para que lance un aviso automatizado y ofrezca esos valiosos segundos que hacen la diferencia a la hora de desalojar una vivienda o un edificio.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.