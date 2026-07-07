Minsa licitará nuevo centro de salud de Pacora a este viernes; la obra se valora en más de $23 millones

La nueva instalación tendrá un período de ejecución de aproximadamente 18 meses y contará con una infraestructura moderna diseñada para brindar una atención integral.

Ciudad de Panamá/Más de 22 mil habitantes del corregimiento de Pacora, en Panamá Este, serán beneficiados con la construcción del nuevo Centro de Salud Dra. Minerva Celestino, una obra valorada en $23.3 millones que busca fortalecer y ampliar la atención médica en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien informó que este viernes se llevará a cabo el proceso de licitación pública para el desarrollo del proyecto, una iniciativa que responde a una demanda histórica de la comunidad.

“Este viernes vamos a realizar la licitación pública para el nuevo Centro de Salud de Pacora. Sabemos que la comunidad ha esperado por muchos años esta obra. Las actuales instalaciones resultan insuficientes para atender la creciente demanda, por lo que este nuevo centro ofrecerá espacios modernos y todos los servicios que la población requiere”, señaló el titular de Salud.

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La nueva instalación tendrá un período de ejecución de aproximadamente 18 meses y contará con una infraestructura moderna diseñada para brindar una atención integral.

Entre los servicios que ofrecerá el nuevo Centro de Salud se encuentran:

Pediatría.

Ginecología.

Odontología.

Siete consultorios de medicina general.

Siete consultorios odontológicos.

Moderno servicio de urgencias.

Otras áreas especializadas para brindar atención integral.

En la actualidad, el Centro de Salud de Pacora recibe más de 300 pacientes cada día, una cifra que evidencia la alta demanda de atención médica en el corregimiento. Con la nueva obra, las autoridades estiman que más de 8,500 niños se beneficiarán directamente de una mejor cobertura en los servicios de salud.

El actual centro de salud fue inaugurado en 2008. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la población en Pacora durante los últimos años ha hecho insuficientes sus instalaciones, lo que impulsó la planificación de una infraestructura más amplia, moderna y equipada para responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.